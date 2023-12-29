Mehmet Demirkol canlı yayında Mehmet Büyükekşi'ye yüklendi! ''Sana ne? Kimsiniz lan siz?''

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı.

YURDA DÖNÜYORLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray alınan bu karar sonrası yurda dönme kararı aldı.

MEHMET DEMİRKOL CANLI YAYINDA ÇILGINA DÖNDÜ!

Atatürk tişörtü ve pankartıyla maça çıkabilmek için Suudi Arabistan yetkilileriyle bir araya gelen Mehmet Büyükekşi'ye olay sözler söyleyen Mehmet Demirkol, "Bu kadar çapsızlık, bu kadar ilkesizlik fazla artık. Kendi ulusunun kurucu liderini pazarlık konusu yaptırır mısın? Sana ne benim giyeceğim tişörtten... Sana ne? Kimsiniz lan siz?" dedi.

(Socrates)





