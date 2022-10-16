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Son dakika: Nefes kesen maç! Beşiktaş ile Trabzonspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı...

16.10.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu! Bu sezon şampiyonluk hedefleyen iki ekip; Beşiktaş ve Trabzonspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya siyah - beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterirken, her iki takım da büyük bir mücadele sergiledi. İki devrenin de büyük heyecana sahne olduğu ve 4 golün atıldığı maçta kazanan çıkmadı. İşte 2-2 biten karşılaşmadan detaylar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk etti. 90 dakika boyunca büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan mücadelede her iki takım da gösterdiği performans ile izleyenlerin beğenisini topladı. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan çıkmadı.

Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un gollerini 11. dakikada Maxi Gomez ve 36. dakikada Mahmoud Trezeguet kaydetti. Beşiktaş'ın sayıları ise 29. dakikada Stryger Larsen (kendi kalesine) ve 70. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, 90+8. dakikada VAR kontrolü sonrasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. beraberliğini alan Beşiktaş, puanını 19 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. kez berabere kalan Trabzonspor ise 18 puanla 5. sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

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BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, Bitexen Giresunspor maçının kadrosuna göre dört değişiklik yaptı.

Sakatlığı bulunan Romain Saiss yerine Francisco Montero'yu Tayyip Talha Sanuç'la birlikte savunmanın merkezinde görevlendiren Ismael, Gedson Fernandes'i kulübeye çekerek Salih Uçan'a orta sahada forma verdi.

Tayfur Bingöl ve Nathan Redmond'u da yedek soyunduran siyah-beyazlı teknik adam, Georges-Kevin N'Koudou ve Rachid Ghezzal'ı 11'de görevlendirdi.

AVCI'DAN FARKLI KADRO

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi’nde 4-0 kazanılan Monaco maçının 11’inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Hüseyin Türkmen’in yerine Larsen, Denswill’in yerine Hugo, Djaniny’nin yerine Abdülkadir Ömür, Bardhi’nin yerine Trezeguet, Umut Bozok’un yerine ise Maxi Gomez’i 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Avcı, savunma dörtlüsünü; Larsen, Bartra, Hugo ve Eren Elmalı’dan oluşturdu. Orta alanda Gbamin ve Hamsik ikilisini bozmayan Avcı, hücum hattında Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Trezeguet’i 11’de oynattı. Avcı’nın gol yollarındaki tercihi ise Maxi Gomez oldu.

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GHEZZAL 7 MAÇ SONRA 11'DE

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Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 7 maç sonra ilk 11'de yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlıktan sonra 5 maçta kadroya giremeyen tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarında ise oyuna sonradan girmişti.

Ghezzal sezonun ilk iki maçında ise Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a gol atmıştı.

Ghezzal'ın yanı sıra Salih Uçan da 1 maç sonra kadrodaki yerini aldı. Bu sezon siyah-beyazlı takımın tüm maçlarında forma giyen Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle Giresunspor karşılaşmasında görev yapamamıştı.

Cezayirli yıldız, karşılaşmanın 45+1. dakikasında sakatlanarak yerini Redmond'a bıraktı.

MONTERO İLK KEZ 11'DE

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Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Emrecan Uzunhan'ın da sakatlığının devam etmesi üzerine teknik direktör Ismael, Montero'yu savunmada görevlendirdi. İspanyol stoper bu sezon sadece Alanyaspor maçının ikinci yarısında görev almıştı.

NECİP UYSAL'A PLAKET

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Beşiktaş Öz Kaynak Düzeni'nden yetişen ve geçtiğimiz hafta Giresunspor karşılaşmasında 400. maçına çıkan Necip Uysal, karşılaşma öncesinde plakette onurlandırıldı.

Necip Uysal'a plaketini başkan Ahmet Nur Çebi verirken, siyah-beyazlı taraftarlar uzun süre tecrübeli oyuncu için tezahürat yaptı.

MADENCİLER İÇİN SAYGI DURUŞU

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Amasra'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden madenciler unutulmadı.

Cuma günü yaşanan kazada hayatını kaybeden maden işçileri için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan iki takım sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıkarken, siyah-beyazlı taraftarlar, "Gün kömür karası" yazılı bir pankart açarak hayatını kaybeden maden işçilerini andı.

TRİBÜNLER DOLDU

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Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar stadın neredeyse tamamını doldururken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

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