Son dakika: Transfer bitti! Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Umut Bozok, Trabzonspor ile anlaştı...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda Kasımpaşa formasıyla attığı 20 golle damgasını vuran ve gol krallığı koltuğuna oturan Umut Bozok ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fransa Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesi devam eden Bozok'un geleceğiyle ilgili soru işaretleri ortadan kalktı.

TRABZONSPOR BİTİRDİ

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Umut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı.

KISA SÜRE İÇİNDE TÜRKİYE'YE GELECEK

Oyuncunun menajeriyle görüşen bordo - mavililer, transferi bitirdi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

UMUT BOZOK'UN BONSERVİSİ

Deneyimli futbolcunun kulübü Lorient ile görüşen Trabzonspor'un 2 milyon euro + bonuslar üzerinden anlaşma sağladığı öğrenildi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Umut Bozok'un adı, son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılıyordu.

MENAJERİ DUYURMUŞTU

Öte yandan Umut Bozok'un menajeri yaptığı açıklamada Olivier Davo, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı.