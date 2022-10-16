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Son dakika: 'Türkçe anlamıyorum!' Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in istifa tezahüratlarına verdiği cevap olay yarattı...

16.10.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından siyah - beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'i istifaya davet etti ve Sergen Yalçın tezahüratlarında bulundu. Fransız çalıştırıcının maç sonunda verdiği cevap ise olay yarattı...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Trabzonspor'u konuk etti. Dolmabahçe'deki müsabakanın 2-2 sona ermesiyle birlikte Beşiktaş tribünlerinden büyük tepki geldi. Takımlarının oynadığı oyunu eleştiren siyah - beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in aleyhine istifa tezahüratlarında bulundular. İstifa seslerinin ardından Sergen Yalçın adını haykıran Beşiktaş taraftarına maç sonunda cevap geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor ile karşılaştıkları maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda kullandığı ifadelerle bir kez daha taraftarların tepkisini çekti.

"TÜRKÇE ANLAMIYORUM"

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"Taraftarlar istifa diye bağırdı. Neler söylersiniz?" sorusunu cevaplayan Ismael, "Türkçe anlamadığım için maç hakkında konuşmak istiyorum." dedi.

"BU HATALAR FUTBOLUN BİR PARÇASI"

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Karşılaşmayı değerlendiren Fransız çalıştırıcı, "Maçta hatalar yaptık. Bu tarz hatalar olunca da galip gelmek zorlaşıyor. Ancak bu hatalar da futbolun bir parçası. Bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Maça ortak olduk. İyi mantalite gösterdik ve son ana kadar bu mantaliteyi gösterdik." ifadelerini kullandı.

"GHEZZAL İÇİN BİRAZ KÖTÜ HİSSETTİM"

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Trabzonspor maçının ilk yarısında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın son durumunu anlatan Ismael, "Ghezzal için yarını beklememiz lazım. Sakatlık nedeniyle ben biraz kötü hissettim ama umarım kötü bir durum yoktur." şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

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