Son dakika: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'den Avrupa kupalarına 3 takım katılım hakkı kazanmıştı. Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alıyordu. Sarı - kırmızılılar, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 yenerek 2'de 2 yapmıştı. Beşiktaş ise evinde Lugano'ya 3-2 mağlup olarak grubunda galibiyetle tanışamamıştı.

Bu sonuçlar sonrasında temsilcilerimizin UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri güncellendi.

İşte liste;