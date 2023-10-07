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Son dakika: UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor...

07.10.2023 16:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yer aldıkları organizasyonlarda mücadelesini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde bulunan Galatasaray; Manchester United'ı, Konferans Ligi'nde yer alan Fenerbahçe de Trnava'yı mağlup etmişti. Beşiktaş ise Lugano'ya mağlup olmuştu. Avrupa'da ikinci haftanın geride kalmasıyla birlikte UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'den Avrupa kupalarına 3 takım katılım hakkı kazanmıştı. Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alıyordu. Sarı - kırmızılılar, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.

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Fenerbahçe, konuk olduğu Spartak Trnava'yı 2-1 yenerek 2'de 2 yapmıştı. Beşiktaş ise evinde Lugano'ya 3-2 mağlup olarak grubunda galibiyetle tanışamamıştı.

Bu sonuçlar sonrasında temsilcilerimizin UEFA kulüpler sıralamasındaki yeri güncellendi.

İşte liste;

İŞTE UEFA KULÜPLER SIRALAMASI

1 - MANCHESTER CITY

1 - MANCHESTER CITY

2 - BAYERN

2 - BAYERN

3 - REAL MADRİD

3 - REAL MADRİD

4 - PSG

4 - PSG

5 - LIVERPOOL

5 - LIVERPOOL
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