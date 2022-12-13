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  4. Son derece nadir görülüyor! Ellerinden sadece biri 8 kilo... Bir gören bir daha bakıyor

Son derece nadir görülüyor! Ellerinden sadece biri 8 kilo... Bir gören bir daha bakıyor

13.12.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşayan Mohammede Kaleem, yıkanmak veya yemek yemek gibi günlük hayat rutinlerini yerine getirmekte bile zorlanıyor. Son derecede nadir görülen hastalığı nedeniyle Kaleem bir elinin sadece 8 kilo olduğunu söyledi. İnsanların kendisini gördüğünde korktuğunu dile getiren Kaleem, Hindistan’da yaşadığı köyde komşularının kendisinden uzak durduğunu söyledi.

Hindistan’da yaşayn 16 yaşındaki Mohammede Kaleem, ellerinin normalinden daha büyük görünmesine neden olan son derece nadir bir hastalıkla mücadele ediyor. Ellerinden sadece birinin 8 kilo olduğu belirtilen Kaleem’in hastalığı macrodactyly olarak isimlendirildi. Son derece nadir olan Kaleem’in hastalığı dünya çapında sadece 300 kişide görülüyor.

ZOR ANLAR YAŞIYOR

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Ellerinin normalinden çok büyük olduğu belirtilen Kaleem’in bileği ve işaret parmağı arasındaki mesafenin 24 cm olduğunu söylendi. Hastalığına ilişkin henüz bir tedavisi bulunmazken Kaleem, aşırı büyümüş kemikler, deri ve dokulardan şikayet ediyor. Büyüdüğü köyde yerel halkın kendisini “Şeytanın Çocuğu” olarak çağırdığını ve her daim ondan korktuklarını belirten Kaleem, “Benden köşe bucak kaçıyorlar. Beni bir türlü kabul edemediler” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan

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