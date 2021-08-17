Son dönemde Youtube’da popüler hale gelen Türkçe ASMR kanalları! Dinleyen herkesi rahatlatıyor

Sosyal medyada gezinirken mutlaka bir ASMR videosuna denk gelmişsinizdir. Hatta ne olduğunu anlamlandıramadığınız bile olmuştur. ASMR videolarının temelinde sessiz bir ortam ve insanları rahatlatacak sesler yer alıyor. Özellikle son 3 yıldır YouTube kanallarında milyonlarca kişi tarafından ASMR videoları takip ediliyor. Sizler için Türk ASMR kanallarını araştırdık.

SESLERİ SAKİNLEŞTİRİYOR

MEHTAP ZİYAGİL Kendisini asmrtist olarak tanmlayan içerik üreticisi sadık ve kemik bir izleyici kitlesine sahip. Türkiye’de ASMR videolarını ilk çeken isimlerden biri olarak kabul ediliyor. Takipçileri sesinin huzurlu ve sakinleştirici bir etkisi olduğunu söylüyor.

PEKKA ASMR Son dönemde popülerleşen Youtube kanallarından biri olarak kabul ediliyor. Roleplay ve sakızlı sohbet adını verdiği ASMR videoları takipçileri tarafından oldukça seviliyor.

SELEN SÖZBER Selen ASMR, kanalıyla Türkiye’de en çok aboneye sahip olan isimlerden biridir. Videolarında genellikle yemek ve makyaj konsepti üzerine yoğunlaşıyor. Oldukça alçak bir sesle konuştuğu videoları çoğu kişi için uykudan önceki tatlı bir esinti haline geliyor.

TUĞÇE MİSLİNA Türkçe ASMR denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi de ‘MunchieS ASMR Türkçe’ kanalıyla Tuğçe Mislina oluyor. Kendisi birbirinden lezzetli yemekleri önce hazırlıyor sonrasında ise kameranın karşısına geçerek videosunu çekiyor. Dünya mutfağından seçtiği yemeklerle hem göze hem de kulaklara hitap ediyor.