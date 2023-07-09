Songül Karlı estetiği doymuyor! Botoks ve dolgu yaptırdı

Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen Songül Karlı resmen estetiğe doymuyor.

Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı, orta yüzü germe, kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe gibi işlemler için ameliyat masasına yatmıştı.

Türkücü Karlı'ya bunlar da yeterli gelmedi. Estetikte Seda Sayan ile yarışan türkücü yine estetik yaptırdığı anları paylaştı.

Estetikli ve estetiksiz halleri gündem olan türkücüye "Songül Karlı nerede?", "Güzelim yüzünü ne hale getirdin", "Artık yaptırma işlem" yorumları geldi.