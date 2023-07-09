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  4. Songül Karlı estetiği doymuyor! Botoks ve dolgu yaptırdı

Songül Karlı estetiği doymuyor! Botoks ve dolgu yaptırdı

09.07.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski doğal halinden eser kalmayan Songül Karlı estetikleriyle sık sık Hadise ve Petek Dinçöz'e benzetiliyor. Sık sık estetik yaptıran Songül Karlı son olarak botoks yaptırdığı anları paylaştı.

Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan ve bambaşka birine dönüşen Songül Karlı resmen estetiğe doymuyor.

Songül Karlı son olarak bir dizi estetik operasyon geçirdiğini duyurmuştu. Songül Karlı gençleşmek için dudağından başlayarak lip-lifting ameliyatı, orta yüzü germe, kollar için vaser-liposuction ile sıkılaştırma ve çok az germe gibi işlemler için ameliyat masasına yatmıştı.

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Türkücü Karlı'ya bunlar da yeterli gelmedi. Estetikte Seda Sayan ile yarışan türkücü yine estetik yaptırdığı anları paylaştı.

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Estetikli ve estetiksiz halleri gündem olan türkücüye "Songül Karlı nerede?", "Güzelim yüzünü ne hale getirdin", "Artık yaptırma işlem" yorumları geldi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Hadise Seda Sayan

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