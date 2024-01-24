Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Nedenine kimse anlam veremedi... Alev alan motosikletini idrarını yaparak söndürmeye çalıştı

Sosyal medyadan paylaşılan ilginç bir görüntü kullanıcılar arasında kısa sürede ilgi çekti. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaşadıkları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İkili yanan motosikleti söndürmek için önce üzerine tuvaletini yaptılar. Yetmedi ardından ise üfleyerek söndürmeye çalıştılar. O anlara sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anlam veremedi.
Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu görüntülerde ilk olarak alevlerin yükseldiği motosikletten sürücü ve yolcusunun indiği görüldü. Motosiklet sürücüsü alevlerin yükseldiğini görünce pantolonunun fermuarını açtı ve idrarını yapmaya başladı. Alevlerin sönmemesi üzerine motosiklet yolcusu da fermuarını açarak idrarını yaptı.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu biri bana atsın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Son damlasına kadar savaştı" yorumunu yaptı.