Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Nedenine kimse anlam veremedi... Alev alan motosikletini idrarını yaparak söndürmeye çalıştı

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu biri bana atsın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Son damlasına kadar savaştı" yorumunu yaptı.