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    4. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Nedenine kimse anlam veremedi... Alev alan motosikletini idrarını yaparak söndürmeye çalıştı

    Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Nedenine kimse anlam veremedi... Alev alan motosikletini idrarını yaparak söndürmeye çalıştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 08:24 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında viral olmayı başarırken şaşkına çevirdi. Görüntülerde seyir halindeki bir motosikletten alevlerin yükseldiği görüldü. Motosiklet sürücüleri alevi söndürmek için ilginç bir yöntem kullandı. Fermuarını açan sürücü alevlerin üzerine idrarını yapmaya başladı. Alevlerin sönmemesi üzerine yolcu da ona eşlik etti.

    Sosyal medyadan paylaşılan ilginç bir görüntü kullanıcılar arasında kısa sürede ilgi çekti. Seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ve yolcusunun yaşadıkları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İkili yanan motosikleti söndürmek için önce üzerine tuvaletini yaptılar. Yetmedi ardından ise üfleyerek söndürmeye çalıştılar. O anlara sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anlam veremedi.

    Kesfet

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu görüntülerde ilk olarak alevlerin yükseldiği motosikletten sürücü ve yolcusunun indiği görüldü. Motosiklet sürücüsü alevlerin yükseldiğini görünce pantolonunun fermuarını açtı ve idrarını yapmaya başladı. Alevlerin sönmemesi üzerine motosiklet yolcusu da fermuarını açarak idrarını yaptı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu biri bana atsın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Son damlasına kadar savaştı" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya motosiklet
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