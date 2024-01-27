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    4. Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 'Kimisi kurgu, kimisi gerçek' diye savundu... "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım"

    Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 'Kimisi kurgu, kimisi gerçek' diye savundu... "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 11:03 | Son Güncelleme:
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    En yakın arkadaşının kocasıyla istemeden bir ilişki yaşadığını sosyal medyadan anlatan Honey Brooks isimli bir kadın kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Brooks, ilişki yaşadığı adamın çapkınlık suçunu kendisinin üzerine atmaya çalıştığını söyleyerek duruma isyan etti. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları paylaşımın ilgi çekmek için kurgu olduğunu bazıları ise tamamen gerçeği yansıttığını söyledi.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Honey Brooks bu kez başına gelen ilginç bir olaydan bahsederek hayranlarının karşısına çıktı. Kız arkadaşının eşinin gizlice onun müstehcen içerikler paylaştığı sosyal medya platformuna abone olduğunu söyleyen Brooks, adamın üç ay boyunca takma isimle onunla konuştuğunu söyledi. Adamın kimliğine dair herhangi bir fikrinin olmadığını belirten Brooks, üç aylık konuşmanın sonrasında sevgili olduklarını anlattı.

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    KARISI DURUMU FARK ETTİ

    En yakın arkadaşının durumu fark ederek kendisine söylediğini belirten Brooks, "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım. Resmen kankamdı. Şimdi o adam evliliğini kurtarmak için karısına yalan söylüyor. Başından beri benim kimliğini bildiğimi söylüyor ama bu doğru değil. En yakın arkadaşım olayı ilk öğrendiğinde benim tarafımdaydı ve duruma daha ılımlıydı. Şimdi sanırım ona inanıyor. Ne olacağını hiç bilmiyorum" dedi.

    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Brooks'a hak verdiğini dile getirdi. Diğer bir kısmı ise arkadaşı ve eşinin haklı olduğunu savundu. Üçüncü bir kısım ise olayın daha çok izlenmeye ulaşmak için kurgulanmış bir hikayeden oluştuğunu iddia etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya aldatmak ihanet
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