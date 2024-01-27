Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 'Kimisi kurgu, kimisi gerçek' diye savundu... "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım"

En yakın arkadaşının durumu fark ederek kendisine söylediğini belirten Brooks, "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım. Resmen kankamdı. Şimdi o adam evliliğini kurtarmak için karısına yalan söylüyor. Başından beri benim kimliğini bildiğimi söylüyor ama bu doğru değil. En yakın arkadaşım olayı ilk öğrendiğinde benim tarafımdaydı ve duruma daha ılımlıydı. Şimdi sanırım ona inanıyor. Ne olacağını hiç bilmiyorum" dedi.