Sosyal medya bu itirafı konuşuyor! 'Kimisi kurgu, kimisi gerçek' diye savundu... "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım"

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Honey Brooks bu kez başına gelen ilginç bir olaydan bahsederek hayranlarının karşısına çıktı. Kız arkadaşının eşinin gizlice onun müstehcen içerikler paylaştığı sosyal medya platformuna abone olduğunu söyleyen Brooks, adamın üç ay boyunca takma isimle onunla konuştuğunu söyledi. Adamın kimliğine dair herhangi bir fikrinin olmadığını belirten Brooks, üç aylık konuşmanın sonrasında sevgili olduklarını anlattı.
En yakın arkadaşının durumu fark ederek kendisine söylediğini belirten Brooks, "Yanlışlıkla en yakın arkadaşımın kocasıyla bir ilişki yaşadım. Resmen kankamdı. Şimdi o adam evliliğini kurtarmak için karısına yalan söylüyor. Başından beri benim kimliğini bildiğimi söylüyor ama bu doğru değil. En yakın arkadaşım olayı ilk öğrendiğinde benim tarafımdaydı ve duruma daha ılımlıydı. Şimdi sanırım ona inanıyor. Ne olacağını hiç bilmiyorum" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Brooks'a hak verdiğini dile getirdi. Diğer bir kısmı ise arkadaşı ve eşinin haklı olduğunu savundu. Üçüncü bir kısım ise olayın daha çok izlenmeye ulaşmak için kurgulanmış bir hikayeden oluştuğunu iddia etti.