Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

Cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Ala Tokel, bu defa estetiksiz görüntüsüyle adından söz ettirdi.
28 yaşındaki Ala Tokel, 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alıyor. İranlı bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı.
2017 yılında sevgilisi Eren Bülbül ile evlenen yıldız, kısa bir süre sonra evliliğini bitirdiğini duyurmuştu. Genç fenomen, yakın zaman önce Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamıştı.
Türkiye'nin birçok şehrinde makyaj stüdyoları açan Ala Tokel, YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.
Sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Ala Tokel, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti.
Sosyal medya kullanıcıları, Ala Tokel'in eski görüntüsüne ''Selin Ciğerci'ye benzemiş'', ''Herkes birbirinin aynısı artık'', ''Eski halini Banu Berberoğlu sandım'' ve ''Yüz nakli yaptırmış'' gibi yorumlarda bulundu.