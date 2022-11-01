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Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

01.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor 2021 finalisti Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Ala Tokel, estetiksiz haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Ala Tokel'in yıllar önceki görüntüsüne, sosyal medyada yorum yağdı.

Cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Ala Tokel, bu defa estetiksiz görüntüsüyle adından söz ettirdi.

28 yaşındaki Ala Tokel, 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alıyor. İranlı bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

2017 yılında sevgilisi Eren Bülbül ile evlenen yıldız, kısa bir süre sonra evliliğini bitirdiğini duyurmuştu. Genç fenomen, yakın zaman önce Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamıştı.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

Türkiye'nin birçok şehrinde makyaj stüdyoları açan Ala Tokel, YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

Sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Ala Tokel, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

Sosyal medya kullanıcıları, Ala Tokel'in eski görüntüsüne ''Selin Ciğerci'ye benzemiş'', ''Herkes birbirinin aynısı artık'', ''Eski halini Banu Berberoğlu sandım'' ve ''Yüz nakli yaptırmış'' gibi yorumlarda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY

MİNE TUGAY
Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ

İREM DERİCİ
Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN

FAHRİYE EVCEN
Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK

HİLAL ALTINBİLEK
Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.

HANDE ERÇEL

HANDE ERÇEL
İlk olarak Güneş'in Kızları adlı diziyle ekranlarda boy gösteren Hande Erçel, fazla yanakları hakkında çıkan 'bazlama' benzetmesinden sonra bıçak altına yatmıştı.
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