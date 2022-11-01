Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'in estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! 'Bu kadarına pes!'

Cesur paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Ala Tokel, bu defa estetiksiz görüntüsüyle adından söz ettirdi. 28 yaşındaki Ala Tokel, 2018 yılından beri sosyal medyanın tanınan isimleri arasında yer alıyor. İranlı bir anne ve Türk bir babanın kızı olan Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi'nde Yeni Medya eğitimi aldı. 2017 yılında sevgilisi Eren Bülbül ile evlenen yıldız, kısa bir süre sonra evliliğini bitirdiğini duyurmuştu. Genç fenomen, yakın zaman önce Survivor'ın yakışıklı yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşamıştı. Türkiye'nin birçok şehrinde makyaj stüdyoları açan Ala Tokel, YouTube'da makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor. Sık sık iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Ala Tokel, estetiksiz haliyle görenleri şoke etti. Sosyal medya kullanıcıları, Ala Tokel'in eski görüntüsüne ''Selin Ciğerci'ye benzemiş'', ''Herkes birbirinin aynısı artık'', ''Eski halini Banu Berberoğlu sandım'' ve ''Yüz nakli yaptırmış'' gibi yorumlarda bulundu.

İşte ünlülerin estetiksiz halleri!

MİNE TUGAY Son olarak Zalim İstanbul dizisiyle ekranlarda boy gösteren 42 yaşındaki oyuncu güzelliği ile dillere destan olurken, bir de estetik yapmadan önceki hali ile adeta başka biri.

İREM DERİCİ Elbette her halleri ile güzeller ama İrem Derici, estetikleri ile baya bir mutlu. Geçtiğimiz yıllarda asimetrik yüzü ile dikkat çeken Derici, burunu yaptırmak için bile bile kırdığını itiraf etmişti.

FAHRİYE EVCEN Dünyanın güzel kadınları ile aynı listede yer alan Fahriye Evcen, namı diğer 'Necla' olduğu hallerini de unutmadık.

HİLAL ALTINBİLEK Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek gözleri ile gönülleri fethetse de estetik yaptırmaktan geri durmamış.