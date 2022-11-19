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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn bu kez mevsimleri zorladı! Yaz ona henüz bitmedi... Bikinisinin hem altı hem de üstü dar gelince...

19.11.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan ve yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn bu kez mevsimlere meydan okudu. Yaz aylarının bitmesine rağmen bikini sevdasından vazgeçemeyen Llewellyn, cesur bir paylaşıma imza attı. Mor bikini takımının hem altı hem de üstü küçük gelen fenomen isim frikik vermekten korkmadı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşımla daha gündeme geldi. Genellikle iç çamaşırlı ve dekolteli pozlarını paylaşan fenomen isim yaz aylarının bittiğini kabul etmeyen bir pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı. Toplumsal tabulara ve olumsuz eleştirilere meydan okuyan Llewellyn son olarak mor metalik bikini takımıyla takipçilerinin karşısına geçti.

MAKYAJSIZ PAYLAŞTI

bikini kapak

Tamamen makyajsız bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan fenomen isim saçlarını da doğal bıraktı. Cesur dekolteli bikini takımıyla duvarın önüne verdiği poza Llewellyn, “Doğal benliğimi kucaklıyorum” notunu ekledi.

Fenomen ismin sosyal medya kullanıcılarının binlerce beğeni ve yorum topladığı paylaşımı gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz seksi görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yazı geri getirdin” yorumunu ekledi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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