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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem oldu! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü

26.09.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan fenomen isim Apollonia Llewellyn Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan Apollonia Llewellyn bu kez ise üzeri tamamen çıplak bir şekilde poz verdi. Göğüslerini saçlarıyla kapatan Llewellyn cesur paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda 460.000 hayrandan oluşan büyük bir takipçi kitlesine sahip. Yaz tatilini dünyanın turistik lokasyonlarında geçiren ve birbirinden seksi pozlarını paylaşan Llewellyn bu kez sınırları adeta alt üst etti. Üzeri tamamen çıplak bir şekilde objektiflerin karşısına geçen Llewellyn göğüslerini ise saçlarıyla örtmeyi tercih etti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Llewellyn üstünü çıkartarak yaptığı paylaşımda toplumsal tabuları yerle bir etmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn’in cesur halleri dikkatleri çekti. Fenomen isim gönderisine, “O zamanlar ben deniz kızıydım” notunu ekledi. Fenomen ismin cesur paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Apollonia Llewellyn
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