Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn cesur paylaşımıyla gündem oldu! Üzerini çıkarttı, göğüslerini saçlarıyla örttü

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda 460.000 hayrandan oluşan büyük bir takipçi kitlesine sahip. Yaz tatilini dünyanın turistik lokasyonlarında geçiren ve birbirinden seksi pozlarını paylaşan Llewellyn bu kez sınırları adeta alt üst etti. Üzeri tamamen çıplak bir şekilde objektiflerin karşısına geçen Llewellyn göğüslerini ise saçlarıyla örtmeyi tercih etti.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım olay olan Llewellyn üstünü çıkartarak yaptığı paylaşımda toplumsal tabuları yerle bir etmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Llewellyn’in cesur halleri dikkatleri çekti. Fenomen isim gönderisine, “O zamanlar ben deniz kızıydım” notunu ekledi. Fenomen ismin cesur paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.