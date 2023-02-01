Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn derin göğüs dekoltesiyle hayranlarından tam not aldı! Elbisesi küçük gelince...

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda yarım milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Özellikle tatillerinden kesitleri hayranlarıyla paylaşan fenomen isim bu kez ‘Barbi’ lakabının hakkını veren bir paylaşımla kamera karşısına çekti. File detaylardna oluşan dekolteli pembe kıyafetiyle sevenlerini selamlayan Llewellyn’in paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Pembe dekolteli elbisesiyle duvara yaslanarak çekilen bir pozunu paylaşan Llewellyn gönderisine “Barbi” notunu ekledi. Fenomen ismin cesur paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.