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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn derin göğüs dekoltesiyle hayranlarından tam not aldı! Elbisesi küçük gelince...

01.02.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn Instagram hesabından yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Llewellyn yine geleneği bozmadı. Fenomen isim pembe dekolteli elbisesiyle hayranlarının karşısına çıktı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma daha imza attı. Fenomen isim seksi enstantaneleri paylaştığı sosyal medya platformunda yarım milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Özellikle tatillerinden kesitleri hayranlarıyla paylaşan fenomen isim bu kez ‘Barbi’ lakabının hakkını veren bir paylaşımla kamera karşısına çekti. File detaylardna oluşan dekolteli pembe kıyafetiyle sevenlerini selamlayan Llewellyn’in paylaşımı herkesi heyecanlandırdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak apollonia

Pembe dekolteli elbisesiyle duvara yaslanarak çekilen bir pozunu paylaşan Llewellyn gönderisine “Barbi” notunu ekledi. Fenomen ismin cesur paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

APOLLONIA LLEWELLYN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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