Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, derin göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplattı! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, derin göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplattı! Bir gören bir daha baktı

09.01.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla ünlenen fenomen isim Apollonia Llewellyn cesur kıyafet seçimleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan fenomen isim bu kez göğüs dekoltesiyle popüler olmayı başardı. Instagram’da yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Llewellyn, derin göğüs dekolteli bluzuyla hayranlarının beğenisini topladı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen popüler isim Apollonia Llewellyn kullanıcılarının ilgisini çeken bir paylaşıma imza attı. Her yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplayan Llewellyn son olarak siyah-beyaz blok desenlerden oluşan bir bluzla kamera karşısına çekti. Bluzunun önündeki fermuarı neredeyse göbeğine kadar açan fenomen isim dekoltesiyle nefesleri kesti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kapak apollonia

Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başarırken sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini yrum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir güzellik. Bu gerçek olamaz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İlham kayanğımsın” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Aman Tanrım bu ne” dedi.

APOLLONIA LLEWELLYN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Apollonia Llewellyn

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğrencisiyle yaşadığı yasak ilişkiyi çıplak fotoğrafları ele verdi

Öğrencisiyle yaşadığı yasak ilişkiyi çıplak fotoğrafları ele verdi

Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

Bikini üstü o kadar küçük geldi ki neredeyse düşecekti

Arkasından sessizce yaklaştı! Kafesinin kapısını açık unutunca...

Arkasından sessizce yaklaştı! Kafesinin kapısını açık unutunca...

Çekimden habersizdi! İç çamaşırıyla annesi arkadan geçince...

Çekimden habersizdi! İç çamaşırıyla annesi arkadan geçince...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.