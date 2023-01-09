Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, derin göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplattı! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomene dönüşen popüler isim Apollonia Llewellyn kullanıcılarının ilgisini çeken bir paylaşıma imza attı. Her yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini toplayan Llewellyn son olarak siyah-beyaz blok desenlerden oluşan bir bluzla kamera karşısına çekti. Bluzunun önündeki fermuarı neredeyse göbeğine kadar açan fenomen isim dekoltesiyle nefesleri kesti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede popüler olmayı başarırken sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin gönderisini yrum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz bir güzellik. Bu gerçek olamaz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İlham kayanğımsın” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Aman Tanrım bu ne” dedi.