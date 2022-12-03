Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn nefesleri kesti! Denizden sırılsıklam çıkınca beğeni yağdı

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn nefesleri kesti! Denizden sırılsıklam çıkınca beğeni yağdı

03.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Barbi lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlamaya devam eidyor. Cesur paylaşımları sayesinde hayranlarından tam not alan fenomen isim son olarak denizden yeni çıktığı bir pozunu paylaşarak takipçilerinin nefesini kesmeyi başardı. Llewellyn’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettirmeyi başaran Apollonia Llewellyn hayranlarının beğenisini kazanan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyanın sınırlarını zorlamayı seven Llewellyn toplumsal tabulara ve olumsuz eleştirilere meydan okuyarak denizden yeni çıktığı anda çekilen bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

kapak sosyal medya fenomen

Yarım milyonu aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn denizden yeni çıktığı anlarda duvarın karşısına geçerek poz verdi. Tişörtünün içine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen Llewellyn gönderisine, “Denizden yeni çıktı” notunu ekledi.

Islak saçlarını geriye doğru yatırdığı ve bikini altını yukarı doğru çektiği Llewellyn’in pozuna sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Tek kelimeyle büyüleyici” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle nefesimi kesti” yorumunu yaptı.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

En Çok Okunan Trend Haberler

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Görüntüsü şaşkına çevirdi

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Görüntüsü şaşkına çevirdi

Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar

Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.