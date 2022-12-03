Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn nefesleri kesti! Denizden sırılsıklam çıkınca beğeni yağdı

Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlar yaparak adından söz ettirmeyi başaran Apollonia Llewellyn hayranlarının beğenisini kazanan pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyanın sınırlarını zorlamayı seven Llewellyn toplumsal tabulara ve olumsuz eleştirilere meydan okuyarak denizden yeni çıktığı anda çekilen bir pozunu paylaştı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yarım milyonu aşkın sosyal medya takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn denizden yeni çıktığı anlarda duvarın karşısına geçerek poz verdi. Tişörtünün içine hiçbir şey giymeyi tercih etmeyen Llewellyn gönderisine, “Denizden yeni çıktı” notunu ekledi.

Islak saçlarını geriye doğru yatırdığı ve bikini altını yukarı doğru çektiği Llewellyn’in pozuna sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcılarından biri gönderiye, “Tek kelimeyle büyüleyici” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle nefesimi kesti” yorumunu yaptı.