Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat pantolonuna sığmadı! Deri pantolonunun ağı yırtıldı ama...

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Farhat yine kalıpları yıkmayı başardı. TikTok’ta 6.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim çoğunluk müstehcen fotoğraflarını yayınlıyor. Son olarak deri bir takım giymeye çalıştığı anları paylaşan Farhat’ın gönderisi ilgi odağı oldu.