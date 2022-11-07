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Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat pantolonuna sığmadı! Deri pantolonunun ağı yırtıldı ama...

07.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat Instagram hesabından takipçileriyle ilginç bir paylaşım yaptı. Yaklaşık 406 bin takipçisi bulunan Farhat, deri bir büstiyer ve pantolon takımını giymeye çalıştığı anları yayınladı. İçine sığamadığı için pantolonunun ağını yırtan fenomen ismin paylaşımı dikkatleri çekti.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Farhat yine kalıpları yıkmayı başardı. TikTok’ta 6.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim çoğunluk müstehcen fotoğraflarını yayınlıyor. Son olarak deri bir takım giymeye çalıştığı anları paylaşan Farhat’ın gönderisi ilgi odağı oldu.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medyadaki paylaşımına ilk olarak beyaz bir bornozla başlayan Farhat, takipçileri için kıyafetini denemeden önce seksi bir dans gerçekleştirdi.

Ardından ise deri büstiyerini giyen Farhat sıra pantolonunu denemeye geldiğinde zor anlar yaşadı. Pantolonunu kalça bölümünden geçirme konusunda zorluk yaşayan Farhat ağının yırtılmasına neden oldu.

Sosyal medyadaki paylaşımına, “Pantolonlar hakkında üzücü hikaye” notunu ekleyen Farhat, kombinini çıkartmadan ağı yırtık pantolonuyla konsere gitmeyi tercih etti.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ver yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları hayatını açık ve samimi bir şekilde kendileriyle paylaştığı için Farhat’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.



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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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