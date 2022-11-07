Sosyal medya fenomeni Fernanda Mota Farhat pantolonuna sığmadı! Deri pantolonunun ağı yırtıldı ama...

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanarak sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan Farhat yine kalıpları yıkmayı başardı. TikTok’ta 6.5 milyon takipçisi bulunan fenomen isim çoğunluk müstehcen fotoğraflarını yayınlıyor. Son olarak deri bir takım giymeye çalıştığı anları paylaşan Farhat’ın gönderisi ilgi odağı oldu.
Sosyal medyadaki paylaşımına ilk olarak beyaz bir bornozla başlayan Farhat, takipçileri için kıyafetini denemeden önce seksi bir dans gerçekleştirdi.
Ardından ise deri büstiyerini giyen Farhat sıra pantolonunu denemeye geldiğinde zor anlar yaşadı. Pantolonunu kalça bölümünden geçirme konusunda zorluk yaşayan Farhat ağının yırtılmasına neden oldu.
Sosyal medyadaki paylaşımına, “Pantolonlar hakkında üzücü hikaye” notunu ekleyen Farhat, kombinini çıkartmadan ağı yırtık pantolonuyla konsere gitmeyi tercih etti.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderi kısa sürede binlerce beğeni ver yorum topladı. Sosyal medya kullanıcıları hayatını açık ve samimi bir şekilde kendileriyle paylaştığı için Farhat’a teşekkür etmeyi ihmal etmedi.