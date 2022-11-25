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Sosyal medya fenomeni Francia James sınır tanımadı! Kıyafeti olay yarattı.. “Hiç giymeseydin de olurmuş”

25.11.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James Instagram’ın sınırlarını zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenen James, 11.3 milyon takipçisini heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Göğüslerini belli eden transparan elbisesiyle poz veren James’e beğeni yağdı.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşan James, son olarak iç çamaşırı kullanmayı tercih etmediği transparan elbisesiyle poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı James’in kıyafetini fazla cesur bularak eleştiri oklarını yöneltirken bazıları ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Cesur fotoğraf ve videoları sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başaran James gönderisine, “Senin için bir elbise giydim” notunu ekledi.
Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan gönderide bir sosyal medya kullanıcısı, “Muhteşem” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “En iyi elbise” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Hiç giymeseydin de olurmuş” yorumuyla eleştirdi.
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sosyal medya Francia James

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