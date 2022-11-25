Sosyal medya fenomeni Francia James sınır tanımadı! Kıyafeti olay yarattı.. “Hiç giymeseydin de olurmuş”

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya genelinde milyonlarca takipçiye ulaşan James, son olarak iç çamaşırı kullanmayı tercih etmediği transparan elbisesiyle poz verdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı James’in kıyafetini fazla cesur bularak eleştiri oklarını yöneltirken bazıları ise fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

Cesur fotoğraf ve videoları sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başaran James gönderisine, “Senin için bir elbise giydim” notunu ekledi.

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan gönderide bir sosyal medya kullanıcısı, “Muhteşem” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “En iyi elbise” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Hiç giymeseydin de olurmuş” yorumuyla eleştirdi.