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    4. Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek geri döndü! Son paylaşımına yorum yağdı... 'Sevgilim elden gidiyor'

    Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek geri döndü! Son paylaşımına yorum yağdı... 'Sevgilim elden gidiyor'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 10:45 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımlarından dolayı gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin gündeminin bir numaralı isimlerinden biriydi. Bir süredir sosyal medyadan uzak kalan fenomen isim sessizliğini bozdu. Bağdaçiçek'in son paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Artık paylaşım yapma lütfen sevgilim elden gidiyor" yorumunda bulundu.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle müstehcenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalarak gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kullanıcı sayısını arttırmıştı.

    youtube

    Bir süredir sessizliğe gömülen fenomen isim bu kez hayranlarının karşısına dekolteli bir bluz ve çorap takımıyla çıktı.

    Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni bir Merve Taşkın" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir güzellik" yorumunu ekledi.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık paylaşım yapma lütden sevgilim elden gidiyor" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya gizem bağdaçiçek
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