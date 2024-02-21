Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek geri döndü! Son paylaşımına yorum yağdı... 'Sevgilim elden gidiyor'

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle müstehcenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalarak gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kullanıcı sayısını arttırmıştı.
Bir süredir sessizliğe gömülen fenomen isim bu kez hayranlarının karşısına dekolteli bir bluz ve çorap takımıyla çıktı.
Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni bir Merve Taşkın" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir güzellik" yorumunu ekledi.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Artık paylaşım yapma lütden sevgilim elden gidiyor" yorumunda bulundu.