Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek geri döndü! Son paylaşımına yorum yağdı... 'Sevgilim elden gidiyor'

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yeni bir Merve Taşkın" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir güzellik" yorumunu ekledi.