Sosyal medya fenomeni Holly Jane'inden mağazanın ortasında tuhaf hareket! Çevresindekilere aldırış etmedi

39 yaşındaki Amerikalı sosyal medya fenomeni Holly Jane, alışveriş merkezindeki diğer müşterilere aldırış etmeden ilginç bir davranışa imza attı. Kırmızı bir tayt ve gri kolsuz bir tişörtle mağazanın içinde gezinen fenomen bir anda pantolonunu indirdi.
O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında izlenme rekoru kırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun olmasını gerçekten beklemiyordum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer insanların şok olduğuna eminim" yorumunu ekledi.