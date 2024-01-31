Sosyal medya fenomeni Holly Jane'inden mağazanın ortasında tuhaf hareket! Çevresindekilere aldırış etmedi

O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında izlenme rekoru kırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun olmasını gerçekten beklemiyordum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer insanların şok olduğuna eminim" yorumunu ekledi.