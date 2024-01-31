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    4. Sosyal medya fenomeni Holly Jane'inden mağazanın ortasında tuhaf hareket! Çevresindekilere aldırış etmedi

    Sosyal medya fenomeni Holly Jane'inden mağazanın ortasında tuhaf hareket! Çevresindekilere aldırış etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 07:51 | Son Güncelleme:
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    39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Holly Jane bir alışveriş merkezinde çektiği video ile hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı. Alışveriş yapan fenomen isim kamerayla reyonlar arasında yürüdüğü sırada aniden pantolonunu indirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

    39 yaşındaki Amerikalı sosyal medya fenomeni Holly Jane, alışveriş merkezindeki diğer müşterilere aldırış etmeden ilginç bir davranışa imza attı. Kırmızı bir tayt ve gri kolsuz bir tişörtle mağazanın içinde gezinen fenomen bir anda pantolonunu indirdi.

    Kesfet

    O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında izlenme rekoru kırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bunun olmasını gerçekten beklemiyordum" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer insanların şok olduğuna eminim" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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