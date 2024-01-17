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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval ne limit tanıdı ne de sınır! Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini şapkayla kapattı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval ne limit tanıdı ne de sınır! Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini şapkayla kapattı

    17.01.2024 11:16 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan 600 bini aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval yine Instagram'ın limitlerini zorlamayı tercih etti. Fenomen ismin üstünü tamamen çıkartıp tek kişilik bir koltukta oturarak verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Amerikalı sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sosyal medya kullanıcılarının nefeslerini kesen pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medyada sıklıkla hayranlarının karşısına cesur kombin seçimleriyle çıkan Sandoval bu kez kıyafetleriyle vedalaşarak poz verdi.

    Kesfet

    Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu pozunda Sandoval, bir berjerin üzerineyarı uzanır pozizyonda oturdu.

    Fenomen isim Instagram'ın topluluk kurallarının sınırlarını zorlayan pozunda üstünü tamamen çıkarttı ve altına bir iç çamaşırı giymeyi tercih etti.

    Göğüslerini şapkayla örten Sandoval, ayaklarına ise kovboy çizmesi tercih ederek gönderisine "Kovboyların da kestirmeye ihtiyacı var" notunu ekledi.

    Fenomen ismin pozları kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek hayranlarından tam not aldı. Sandoval'ın pozları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarla dolup taştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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