Sosyal medya fenomeni Nova Jewels, seksi pozlarıyla ünlenmişti! Hastane yatağından bile para kazandı

Sosyal medyadan hastanede kaldığı süre boyunca paylaşım yapamadığını ifade eden Jewels, “O kadar hastaydım ki bir hafta boyunca kesinlikle hiç çalışmadım. Tamamen bitkindim ve acıyı durdurmak için birkaç saatte bir morfine güveniyordum ve hiç iştahım yoktu. Sonunda takipçilerimin ve hayranlarımın hastanede olduğumu bilmeleri için bir gönderi yayınladım ve bu bile çok fazla çaba gerektiriyormuş gibi hissetmeme neden oldu. Bir seferde birkaç saatten fazla uyanık kalamazdım, bu yüzden bir hafta boyunca uyudum. Günde yaklaşık 15 saat uyuyor olmalıyım." diyerek sağlık durumundan bahsetti.