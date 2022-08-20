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Sosyal medya fenomeni Nova Jewels, seksi pozlarıyla ünlenmişti! Hastane yatağından bile para kazandı

20.08.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Nova Jewels, kolundaki küçük kesiklerin ciddi bir şekilde enfeksiyon kapması sonucunda hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Bir hafta boyunca hastanede kaldığını ve tedavi gördüğünü ifade eden Jewels, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sevenlerine durumunu anlattı.

İskoç sosyal medya fenomeni Nova Jewels, yaz tatili sırasında sörf yapmayı deneyerek küçük bir kaza atlattı. Sörften düşerek dirseklerini inciten Jewels’in kollarında enfeksiyona bağlı ödem oluştu. İlk başta kollarında sadece küçük sıyrıklar olduğunu dile getiren Jewels, sonunda ciddi bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

“GEÇMİŞ OLSUN PARASI ALDIM”

Sosyal medyadan hastanede kaldığı süre boyunca paylaşım yapamadığını ifade eden Jewels, “O kadar hastaydım ki bir hafta boyunca kesinlikle hiç çalışmadım. Tamamen bitkindim ve acıyı durdurmak için birkaç saatte bir morfine güveniyordum ve hiç iştahım yoktu. Sonunda takipçilerimin ve hayranlarımın hastanede olduğumu bilmeleri için bir gönderi yayınladım ve bu bile çok fazla çaba gerektiriyormuş gibi hissetmeme neden oldu.  Bir seferde birkaç saatten fazla uyanık kalamazdım, bu yüzden bir hafta boyunca uyudum. Günde yaklaşık 15 saat uyuyor olmalıyım." diyerek sağlık durumundan bahsetti.
Hastaneyken paylaşım yapmamasının aylık gelirini etkilemediğini ifade eden Jewels, sadık takipçilerimden geçmiş olsun parası aldığını söyledi. Hastalığından dolayı hayranlarından gelen hediyelerin kendisini mutlu ettiğini belirten Jewels, “Postada birkaç güzel hediye gördüm ve birkaç yüz poundluk sempati parası aldım. Bu yüzden hiç şikayet edemem” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya enfeksiyon fenomen
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