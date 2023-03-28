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Sosyal medya fenomeni Sophia Vay, herkesi şoke etti! Otelin balkonuna çıktı... Bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi

28.03.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 3.2 milyon takipçisi bulunan Amerikalı fenomen Sophia Vay, herkesi şaşkına çeviren bir harekete imza attı. Fenomen isim kaldığı otelin balkonuna çıktı ve kalabalığa doğru bluzunu yukarı kaldırarak göğüslerini gösterdi. Vay o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Sophia Vay, Instagram hesabında bulunan milyonlarca takipçisiyle sıklıkla cesur gönderilerini paylaşılıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Vay, son olarak ise binlerce kişinin bulunduğu kalabalık bir sokağı gören otel balkonundan adeta şov yaptığı anları paylaştı.

"BİZE BİR RANDEVU LAZIM"

Fenomen isim otelin balkonuna çıkarak kalabalığa doğru bluzunu yukarı kaldırdı ve göğüslerini gösterdi. Vay gönderisine, “Kuzenim ve bana... Bize bir randevu lazım” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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