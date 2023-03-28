Sosyal medya fenomeni Sophia Vay, herkesi şoke etti! Otelin balkonuna çıktı... Bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi

Fenomen isim otelin balkonuna çıkarak kalabalığa doğru bluzunu yukarı kaldırdı ve göğüslerini gösterdi. Vay gönderisine, “Kuzenim ve bana... Bize bir randevu lazım” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.