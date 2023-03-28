Sosyal medya fenomeni Sophia Vay, herkesi şoke etti! Otelin balkonuna çıktı... Bluzunu kaldırıp göğüslerini gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşayan sosyal medya fenomeni Sophia Vay, Instagram hesabında bulunan milyonlarca takipçisiyle sıklıkla cesur gönderilerini paylaşılıyor. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Vay, son olarak ise binlerce kişinin bulunduğu kalabalık bir sokağı gören otel balkonundan adeta şov yaptığı anları paylaştı.
Fenomen isim otelin balkonuna çıkarak kalabalığa doğru bluzunu yukarı kaldırdı ve göğüslerini gösterdi. Vay gönderisine, “Kuzenim ve bana... Bize bir randevu lazım” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.