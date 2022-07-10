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Sosyal medya fenomeni tek yumurta ikizleri katı kurallarını anlattı! “Aynı işte çalışıyorlar, aynı adama aşık oluyor ama paylaşmıyorlar”

10.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptıkları cesur paylaşımlar sayesinde tanınan tek yumurta ikizleri Olivia ve Jessica Sysak, zannedilenin aksine hayatlarında katı kuralları olduğunu dile getirdi. Tek yumurta ikizi olarak çoğu şeyi beraber yaptıklarını söyleyen ikili söz konusu cinsellik olduğunda ise tamamen duruma karşı çıkıyor.

Çevrimiçi olarak seksi fotoğraf ve videolarını sattıkları bir sosyal medya uygulamasına kayıtlı olan tek yumurta ikizleri Olivia ve Jessica Sysak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşmayı başardı.

“ASLINDA ÇOK DAHA ÖZEL”

Aynı giysileri giyerek yayınladıkları dans videolarıyla beğeni toplayan ikili hayranlarının en merak ettiği soruyu yanıtlamak için Pillow Talk podcastine katıldı.
Sosyal medyada cesur paylaşımlar yaptıkları için insanların genel olarak kendilerine önyargılı yaklaştıklarını ifade eden Olivia, “Cinsel hayatımız bizim için çok daha özel. Bizi korkuttuğu için birbirimizle cinsel hayatımız hakkında konuşmuyoruz. Birçok kişi sevgililerimizi paylaşımızı düşünüyor. Ancak biz tam tersine kapalı bir hayat yaşıyoruz” dedi.
Genellikle aynı türden insanlara ilgi duymalarına hatta defalarca kez aynı kişiye aşık olmalarına Jessica, “Konu sevgili olduğunda asla birbirimizle paylaşımcı olmuyoruz.Kızım kardeşimi seven bir erkek istemiyorum. Bu bir güven meselesi. ‘ikisini birden istiyorum’ çok kötü bir yaklaşım. Mutlaka seçim yapmak zorunda” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya ikiz
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