Sosyal medya fenomeni tek yumurta ikizleri katı kurallarını anlattı! “Aynı işte çalışıyorlar, aynı adama aşık oluyor ama paylaşmıyorlar”

Çevrimiçi olarak seksi fotoğraf ve videolarını sattıkları bir sosyal medya uygulamasına kayıtlı olan tek yumurta ikizleri Olivia ve Jessica Sysak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşmayı başardı.

“ASLINDA ÇOK DAHA ÖZEL”

Aynı giysileri giyerek yayınladıkları dans videolarıyla beğeni toplayan ikili hayranlarının en merak ettiği soruyu yanıtlamak için Pillow Talk podcastine katıldı.

Sosyal medyada cesur paylaşımlar yaptıkları için insanların genel olarak kendilerine önyargılı yaklaştıklarını ifade eden Olivia, “Cinsel hayatımız bizim için çok daha özel. Bizi korkuttuğu için birbirimizle cinsel hayatımız hakkında konuşmuyoruz. Birçok kişi sevgililerimizi paylaşımızı düşünüyor. Ancak biz tam tersine kapalı bir hayat yaşıyoruz” dedi.