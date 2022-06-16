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Sosyal medya güzelleri aldıkları en ilginç talepleri anlattı! Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar

16.06.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok insan tarafından geçim sağlamak için kullanılan sosyal medya fenomenlerle dolu. Özellikle kadınlar bu kesimin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Birçok yorum ve talep alan bu kadınlar zaman zaman oldukça ilginç şeylerle de karşılaşıyorlar. Bazıları aldıkları garip isteklerden bazılarını paylaştı.

Birkaç kadın sosyal medya fenomeni, hesapları üzerinden kendilerine ulaşan ve değişik taleplerde bulunan insanlar olduğunu anlattı. Mesaj kutularına düşen en ilginç istekleri anlatan kadınların söyledikleri duyanları dehşete düşürüyor.

Sosyal medya güzelleri aldıkları en ilginç talepleri anlattı! Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar

AYAK VE KOLTUK ALTI SEVİYORLAR

AYAK VE KOLTUK ALTI SEVİYORLAR
Carly Lawrence isimli sosyal medya fenomeni birçok insanın çeşitli fetişleri olduğunu ve bazı insanların özellikle kirli ayakları sevdiklerini söyledi. Buna ek olarak koltuk altının da dikkat çektiğini söyleyen Lawrence, kendisinden sık sık bu tür görseller talep edildiğini belirtti.

CİDDİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİ

CİDDİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİ
Manchester'dan trans bir fenomen olan Alexis Healy ise aldığı en ilginç talebin 10.000 sterlin karşılığında ayak tırnağı kupürlerini isteyen birinden geldiğini anlattı. 28 yaşındaki Healy, ilk mesajı aldığında ciddi olduğunu düşünmese de talebini gerçekleştirmesi üzerine 10.000 sterlin anında hesabına ulaşmıştı.

''ŞAKA MI BU?''

''ŞAKA MI BU?''
Sosyal medyadaki işinden 40.000 sterlin kazandığını iddia eden Teksaslı model Marie Madore, kendisinden kullanılmış tampon talebinde bulunulduğunu açıkladı. Bu çılgın istek karşısında şaşırmasa da, sonunda bunu yerine getirmediğini söyleyen genç kadın "Mesajı açmadım bile. Gördüm ve 'şaka mı bu?' dedim." diye anlattı.

ÇOK PARA KAZANIYOR

ÇOK PARA KAZANIYOR
Başka bir Teksas fenomeni Bailey ise, terli çoraplar, külot ve kavanozda saklanmış gaza kadar birçok garip mesaj aldığını açıkladı . Genç kadın "Garip olsa da, yapıyorum. Osuruk kavanozlarım için 100 dolar, külot için 75 dolar ve onları giydiğim bir fotoğraf da dahil olmak üzere terli çoraplarım için 50 dolar alıyorum" dedi.
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