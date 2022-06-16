Birkaç kadın sosyal medya fenomeni, hesapları üzerinden kendilerine ulaşan ve değişik taleplerde bulunan insanlar olduğunu anlattı. Mesaj kutularına düşen en ilginç istekleri anlatan kadınların söyledikleri duyanları dehşete düşürüyor.

Sosyal medya güzelleri aldıkları en ilginç talepleri anlattı! Tırnak kupürlerinden kullanılmış tampona kadar

AYAK VE KOLTUK ALTI SEVİYORLAR Carly Lawrence isimli sosyal medya fenomeni birçok insanın çeşitli fetişleri olduğunu ve bazı insanların özellikle kirli ayakları sevdiklerini söyledi. Buna ek olarak koltuk altının da dikkat çektiğini söyleyen Lawrence, kendisinden sık sık bu tür görseller talep edildiğini belirtti.

CİDDİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİ Manchester'dan trans bir fenomen olan Alexis Healy ise aldığı en ilginç talebin 10.000 sterlin karşılığında ayak tırnağı kupürlerini isteyen birinden geldiğini anlattı. 28 yaşındaki Healy, ilk mesajı aldığında ciddi olduğunu düşünmese de talebini gerçekleştirmesi üzerine 10.000 sterlin anında hesabına ulaşmıştı.

''ŞAKA MI BU?'' Sosyal medyadaki işinden 40.000 sterlin kazandığını iddia eden Teksaslı model Marie Madore, kendisinden kullanılmış tampon talebinde bulunulduğunu açıkladı. Bu çılgın istek karşısında şaşırmasa da, sonunda bunu yerine getirmediğini söyleyen genç kadın "Mesajı açmadım bile. Gördüm ve 'şaka mı bu?' dedim." diye anlattı.