Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Sosyal medya metrodaki tacizi konuşmuştu! Gözyaşları içinde 'Kimse yardım etmedi' demişti... "Artık içim rahat"

    Sosyal medya metrodaki tacizi konuşmuştu! Gözyaşları içinde 'Kimse yardım etmedi' demişti... "Artık içim rahat"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 13:50 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Metroda yaşadığı bir olayı sosyal medyadan gözyaşları içinde anlatan Şükran isimli genç bir kız sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Metrodaki erkek bir yolcunun kendisini taciz ettiğini ve ardından bağırarak tehdit ettiğini söyleyen Şükran isimli genç kız, "Kimse bana yardım etmedi" diyerek o anları paylaşmıştı. X üzerinden yaptığı açıklamada genç kız, yetkililerin kendisine ulaştığını söyledi.

    Sosyal medyada 'sukdlin' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Şükran ismindeki genç kız geçtiğimiz günlerde metroda yaşadığı bir taciz olayı anlatarak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Metroda tanımadığı bir kişinin kendisine temas ettiğini ve bağırarak tehdit ettiğini söyleyen genç kız yaşadığı korkuyu sosyal medyada gözyaşlarıyla anlatmıştı.

    Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı! Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı!

    Kesfet

    1

    1
    Sosyal medyada adeta infial yaratan görüntülerin sonrasında Şükran isimli genç kadın X'den olayın sonrasında bir açıklama daha yaptı. Olayda korktuğunu söyleyen Şükran ilk olarak, "Dün yaşadığım bir olay. Biraz korkmuştum ama şu an iyiyim. Güzel yorumlarınız ve tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

    2

    2
    Çevresindekilerin yardım etmemesini eleştirenlere cevap olarak ise genç kız, "Oradaki insanların karışmamasına zerre bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yaşanan olaylar malum. O anki korkumla sadece bir sese ihtiyaç duydum ama atlattım neyse ki" notunu ekledi.

    3

    3
    Metro İstanbul'un kendisine ulaştığını ifade eden Şükran "Metro İstanbul ulaştı bana. Artık içim rahat gerekenler yapılacak. Umarım cezasını bulur" diye konuştu.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    İstanbul taciz metro
    En Çok Okunan Trend Haberler
    AYM kararları kesindir, gerçek ve tüzel kişileri bağlar

    AYM kararları kesindir, gerçek ve tüzel kişileri bağlar

    Cevdet Akçay’dan ‘oksimoron’ çıkışı

    Cevdet Akçay’dan ‘oksimoron’ çıkışı

    Doğum gününde kocasına 'ikinci eş ' hediye etti! Viral olan doğum günü

    Doğum gününde kocasına 'ikinci eş ' hediye etti! Viral olan doğum günü

    Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Cevabı şaşırttı

    Vefat eden babasının telefona mesaj gönderdi! Cevabı şaşırttı

    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"

    'Erkeklerin penisini gizlice kontrol ediyorum' dedi! "Çuval kontrolü"

    Halteri yanlış kaldırınca altına kaçırdı! Böyle yardım istedi

    Halteri yanlış kaldırınca altına kaçırdı! Böyle yardım istedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.