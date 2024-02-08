Sosyal medya metrodaki tacizi konuşmuştu! Gözyaşları içinde 'Kimse yardım etmedi' demişti... "Artık içim rahat"

Sosyal medyada 'sukdlin' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Şükran ismindeki genç kız geçtiğimiz günlerde metroda yaşadığı bir taciz olayı anlatarak sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Metroda tanımadığı bir kişinin kendisine temas ettiğini ve bağırarak tehdit ettiğini söyleyen genç kız yaşadığı korkuyu sosyal medyada gözyaşlarıyla anlatmıştı. Metroda taciz edildiği o anları gözyaşları içerisinde anlattı!



1 Sosyal medyada adeta infial yaratan görüntülerin sonrasında Şükran isimli genç kadın X'den olayın sonrasında bir açıklama daha yaptı. Olayda korktuğunu söyleyen Şükran ilk olarak, "Dün yaşadığım bir olay. Biraz korkmuştum ama şu an iyiyim. Güzel yorumlarınız ve tavsiyeleriniz için teşekkür ediyorum" dedi.

2 Çevresindekilerin yardım etmemesini eleştirenlere cevap olarak ise genç kız, "Oradaki insanların karışmamasına zerre bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yaşanan olaylar malum. O anki korkumla sadece bir sese ihtiyaç duydum ama atlattım neyse ki" notunu ekledi.