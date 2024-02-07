Metroda taciz edildiğini iddia ederek gözyaşlarına hakim olamadı! O anları sosyal medyadan anlattı... "Kimse yardım etmedi"

Sosyal medyada metroda taciz edildiğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamayan genç bir kızın gönderisi gündem oldu. Metronun kalabalık olduğunu ve yanındaki adamın kendisini taciz ettiğini söyleyen genç kız, "Az önce metrodaydım. Kapının dibinin köşesinde duruyordum. Metro kalabalıktı ama sığabileceğim yerler de vardı. Benim yanımda bir adam duruyordu. Sürekli arka kısmıma eli çarpıyordu. Rahatsız olduğum için sabahtan beni yönümü değiştiriyordum ama kalabalık olduğundan uzaklaşamıyordum" dedi.

BİRDEN BAĞIRMAYA BAŞLADI

Metroya bir kadın ve kızının binmeye çalıştığını ancak adamın duruma tepki gösterdiğini söyleyen genç kız, "Bir tane kadın ve kızı binmeye çalışıyordu. Bahsettiğim adam kadına, 'Nereye geçmeye çalışıyorsun bayan' diye bağırdı. Kadın kızıyla birlikte içeri binmeye çalışıyordu ve benim yanıma geçmeye çalışıyordu. Rahat bir şekilde de girerdi. Çok yüksek sesle 'Binmeye çalışma' diye bağırdı. Ben de daha fazla dayanamadım ve 'Neden bağırıyorsunuz kadına? Binmeye çalışıyor. Siz nasıl eve yetişeceksiniz o da yetişmeye çalışıyor' dedim. Sonra bana 'Sen karışma k...k' diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

"BİR DURAK SONRASINA GELDİM"

Adamın tavrının kendisini korktuğunu ifade eden genç kız, "Metronun için çok kabalıktı ama kimse hiçbir şey demedi. Sonra ben korktum ve uzatmadım. Bana 'Dua et sen kadınsın. Seni gasp ederim' dedi. Ben bunu diyince o kadar korktum ki... Korktuğum için hiçbir şey söylemedim. Korktuğum için arkadaşımı aradım. İneceğim durakta adam indiği için ben inmedim. O yüzden bir durak sonrasına geldim" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gözyaşları içinde metroda taciz edildiğini söyleyen genç kıza destek oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yazık kıza çok üzüldüm" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar sorumluluk almaktan korkar oldu haksız da değiller ama yine de böyle bir durumda sessiz kalmak yakışmaz" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İnsanlar yardım etmeye korkar oldu" dedi.