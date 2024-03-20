Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya onu konuşmuştu! Acun Ilıcalı'nın paylaşımına cevap verdi... "Acımdan mı öleyim orada?"

    Sosyal medya onu konuşmuştu! Acun Ilıcalı'nın paylaşımına cevap verdi... "Acımdan mı öleyim orada?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 10:15
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Erzurum'da iftardan sonra yapılan bir sokak röportajı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti. Erzurum'daki sokak röportajının sonrasında samimiyeti sayesinde gönüllerde taht kuran Nurten Abla bu kez kendisine yöneltilen tepkilere cevap verdi. Erzurumlu olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kendisini paylaşmasına şaşırdığını dile getiren Nurten isimli kadın ünlü isme "Beni Survivor'a davet et" diyerek seslendi.

    Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Instagram'da "Erzurumgastesi" hesabından paylaşılan sokak röportajında ismi Nurten olarak açıklanan kadın, "Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur. Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi" demişti. Aynı hesap bu kez gelen tepkilerin sonrasında bir kez daha Nurten Hanım'a mikrofon uzattı.


    Vitrin

    Sosyal medyada Erzurumlu kadının görüntülerinin viral olmasından kendisi de Erzurumlu olan Acun Ilıcalı görüntüleri paylaşmıştı. Acun Ilıcalı'nın kendisini paylaşmasına şaşırtan Nurten Hanım, "Allah razı olsun. Tepkiler güzeldi. İlk defa hayat bana güldü. Acun abi, Survivor'a davet et beni. Oraya da giderim. Zayıflarım azıcık. En sonunda onları da yerim. Acımdan mı öleyim orada? Kadayıf dolması yok, çay yok. Yine beni Erzurum paylar" dedi.

    Muhabirin 'Metin eniştem ne tepki verdi abla?' sorusu üzerine sosyal medyanın en merak ettiği noktalardan birine cevap veren Nurten Hanım, "Canım benim. Sevindi aslında mutlu oldu. 'Aşk ilan ettim' dedim. Bir şey demedi. 'Allah yolunu açık etsin. Ben seninle gelmiyorum zengin olursan' dedi" ifadelerini kullandı.

    Akrabalarından beklemediği tepkiler aldığını dile getiren Nurten Hanım, "Akrabalarımın hepsi gerim gerim gerildiler. Yakın akrabalarım çok sevindi ama uzak akrabalarım da gerildiler. Ben onlara da bir şey demiyorum. Kıskanıyorlar. Kabuklarından çıksınlar" diye konuştu.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikinci videoyu da ilgiyle karşıladı ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Helal olsun ablamıza" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablamıza şöhretin kapıları açıldı" yorumunu yaptı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

    Yer Samsun… Daha 20 yaşında, otel odasında yakalanarak tutuklandı

    Portakal: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

    Portakal: Ali Koç zekice davrandı, Erdoğan riske almaz!

    Karısı eve gelince sevgilisi pencereden kaçmak istedi! Olanlar oldu

    Karısı eve gelince sevgilisi pencereden kaçmak istedi! Olanlar oldu

    Acun Ilıcalı'ya seslendi! Eşi bakın ne demiş

    Acun Ilıcalı'ya seslendi! Eşi bakın ne demiş

    Komşusunun çıkarttığı yatak odası ilişki sesinden ihaneti çözdü

    Komşusunun çıkarttığı yatak odası ilişki sesinden ihaneti çözdü

    "Benim kocam Afgan" diyerek paylaştı! Sosyal medyada milyonlar izlendi

    "Benim kocam Afgan" diyerek paylaştı! Sosyal medyada milyonlar izlendi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.