Sosyal medya onu konuşmuştu! Acun Ilıcalı'nın paylaşımına cevap verdi... "Acımdan mı öleyim orada?"

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Instagram'da "Erzurumgastesi" hesabından paylaşılan sokak röportajında ismi Nurten olarak açıklanan kadın, "Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur. Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi" demişti. Aynı hesap bu kez gelen tepkilerin sonrasında bir kez daha Nurten Hanım'a mikrofon uzattı.
Sosyal medyada Erzurumlu kadının görüntülerinin viral olmasından kendisi de Erzurumlu olan Acun Ilıcalı görüntüleri paylaşmıştı. Acun Ilıcalı'nın kendisini paylaşmasına şaşırtan Nurten Hanım, "Allah razı olsun. Tepkiler güzeldi. İlk defa hayat bana güldü. Acun abi, Survivor'a davet et beni. Oraya da giderim. Zayıflarım azıcık. En sonunda onları da yerim. Acımdan mı öleyim orada? Kadayıf dolması yok, çay yok. Yine beni Erzurum paylar" dedi.
Muhabirin 'Metin eniştem ne tepki verdi abla?' sorusu üzerine sosyal medyanın en merak ettiği noktalardan birine cevap veren Nurten Hanım, "Canım benim. Sevindi aslında mutlu oldu. 'Aşk ilan ettim' dedim. Bir şey demedi. 'Allah yolunu açık etsin. Ben seninle gelmiyorum zengin olursan' dedi" ifadelerini kullandı.
Akrabalarından beklemediği tepkiler aldığını dile getiren Nurten Hanım, "Akrabalarımın hepsi gerim gerim gerildiler. Yakın akrabalarım çok sevindi ama uzak akrabalarım da gerildiler. Ben onlara da bir şey demiyorum. Kıskanıyorlar. Kabuklarından çıksınlar" diye konuştu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikinci videoyu da ilgiyle karşıladı ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Helal olsun ablamıza" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ablamıza şöhretin kapıları açıldı" yorumunu yaptı.