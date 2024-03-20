Sosyal medya onu konuşmuştu! Acun Ilıcalı'nın paylaşımına cevap verdi... "Acımdan mı öleyim orada?"

Erzurum'da yapılan bir sokak röportajı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Instagram'da "Erzurumgastesi" hesabından paylaşılan sokak röportajında ismi Nurten olarak açıklanan kadın, "Vallahi Ramazan'ın ilk günü çok güzel geçti. Yedik, içtik, şiştik. Bak ne kadar güzel. Aslında sevmem Erzurum'un insanlarını da. Ben de buralıyım. Kendimi de sevmiyorum. Biraz daha kültürlü olsak daha iyi olur. Rezil olacağım. Ya bizim herif görürse? Daha geçenlerde kriz geçirdi" demişti. Aynı hesap bu kez gelen tepkilerin sonrasında bir kez daha Nurten Hanım'a mikrofon uzattı.