Sosyal medya orucunu fena bozdu! Fenomen isim siyah bikinili otopark paylaşımıyla geri döndü

Kişilerin kendilerini ve bedenlerini sevmesine yönelik olarak yaptığı pozitif paylaşımlarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nelly London, Instagram hesabından sıklıkla cesaret verici adımlar atıyor. Sosyal medyada 512 bin takipçisi bulunan London, bir süre önce zihinsel sağlığına olduğu kadar kişisel hayatına da odaklanmak için sosyal medya ızgarasından bir adım uzaklaştı. Sosyal medyaya geri döndüğünü söyleyen London, siyah bikinili paylaşımlarıyla bu durumu adeta kutladı.