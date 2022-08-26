Sosyal medya orucunu fena bozdu! Fenomen isim siyah bikinili otopark paylaşımıyla geri döndü

Kişilerin kendilerini ve bedenlerini sevmesine yönelik olarak yaptığı pozitif paylaşımlarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nelly London, Instagram hesabından sıklıkla cesaret verici adımlar atıyor. Sosyal medyada 512 bin takipçisi bulunan London, bir süre önce zihinsel sağlığına olduğu kadar kişisel hayatına da odaklanmak için sosyal medya ızgarasından bir adım uzaklaştı. Sosyal medyaya geri döndüğünü söyleyen London, siyah bikinili paylaşımlarıyla bu durumu adeta kutladı.
“MOLA VERMEK HARİKAYDI”
Yoğun iş programının yanında mental olarak kendisini yorgun hissettiği için terapiye gittiğini söyleyen London, “Çoğu zaman sizinle sohbet etmeyi ve çevrimiçi olmayı özledim ama uygun bir mola vermek harikaydı” dedi. London, sosyal medyada tekrar aktif hale geldikten sonra kesinlikle harika bir şekilde geri döndü.
Sosyal medya takipçileri ise London’un dönüşü büyük bir sevinçle karşıladı. London’un paylaşımının yorum bölümüne akın eden takipçileri “Geri döndüğün için çok mutluyuz” yorumunda birleşti.
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