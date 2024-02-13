Sosyal medyada fenomeninin tepki çeken yöntemi! Ölen evcil balığını atmaya kıyamadı... Buzdolabına koyarak dondurdu

"ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Balığına 'Muazzez' adını verdiğini söyleyen ve vefat ettiğinde çok üzüldüğünü dile getiren fenomen isim, "Hayatımda bir kere evcil hayvanım oldu. O da bir balıktı. Kuyucaklı Yusuf kitabını okuduğum gün almıştım. İsmini de 'Muazzez' koymuştum. Onu o kadar çok seviyordum ki 3-4 yıl yaşamıştı. 'Muazzez' dediğimde hareket ediyordu. Bu yüzden balıkların hafızasının silindiğine inanmıyorum. Balığım yıllar sonra öldü ve ben de onu çöpe atmaya veya gömmeye kıyamadığım için dondurucumda saklıyorum. Onu çok özlüyorum" dedi.