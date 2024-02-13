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    4. Sosyal medyada fenomeninin tepki çeken yöntemi! Ölen evcil balığını atmaya kıyamadı... Buzdolabına koyarak dondurdu

    Sosyal medyada fenomeninin tepki çeken yöntemi! Ölen evcil balığını atmaya kıyamadı... Buzdolabına koyarak dondurdu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.02.2024 08:37 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan genellikle yemek videoları paylaşan 'yulafsu' isimli sosyal medya kullanıcısı bu kez yaptığı itiraf sayesinde sosyal medyanın ilgisini çekti. Fenomen isim hayatı boyunca beslediği tek evcil hayvanın bir balık olduğunu söyledi. Balığının vefat etmesi üzerine derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden fenomen isim onun cansız bedenini derin dondurucusunda sakladığını söyleyince sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyada yemek videoları paylaşarak dikkatleri üzerine çeken 'yulafsu' isimli sosyal medya kullanıcısı vefat eden bir evcil hayvanıyla kurduğu özel bağ sayesinde gündem oldu. Fenomen isim vefat eden balığını gömmeye ya da atmaya kıyamadığı için derin dondurucusunda sakladığını söyleyince çok konuşuldu.

    Kesfet

    "ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

    "ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

    Balığına 'Muazzez' adını verdiğini söyleyen ve vefat ettiğinde çok üzüldüğünü dile getiren fenomen isim, "Hayatımda bir kere evcil hayvanım oldu. O da bir balıktı. Kuyucaklı Yusuf kitabını okuduğum gün almıştım. İsmini de 'Muazzez' koymuştum. Onu o kadar çok seviyordum ki 3-4 yıl yaşamıştı. 'Muazzez' dediğimde hareket ediyordu. Bu yüzden balıkların hafızasının silindiğine inanmıyorum. Balığım yıllar sonra öldü ve ben de onu çöpe atmaya veya gömmeye kıyamadığım için dondurucumda saklıyorum. Onu çok özlüyorum" dedi.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma anlam veremediğini ifade ederek gönderiyei yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Buzdolabını morg olarak kullanmış" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çiğ köfte kutusunun sosluğuna koyması halis mi?" yorumunu ekledi.

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    balık sosyal medya evcil hayvan morg
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