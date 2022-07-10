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Sosyal medyada gündem yarattı! Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu: O benim de sevgilim

10.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta ‘Cliquebaittv’ kullanıcı ismiyle paylaşım yapan Jessica isimli bir kadın, kocasıyla birlikte poliamori ilişki olarak bilinen üçlü ilişki yaşadıklarını dile getirdi. Yasal olarak evli olan Jessica ve Stephan Demarco çifti, ilişkilerine davet ettikleri üçüncü bir kişiyle nişanlandıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sosyal medyada kullanıcılarının tepkisi gecikmedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Jessica ve Stephen Demarco çifti çok eşli ilişkileri sayesinde sosyal medyada fenomen olmayı başardı. TikTok’ta 765 bin takipçisi bulunan Jessica, genellikle sosyal medyada açık ilişkilerine dair özel hayatındaki detayları paylaşıyor.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDULAR

Geçtiğimiz aylarda üçlü ilişki ilişki yaşadıkları kadının kendilerini terk ettiğini ve acılarını birlikte unuttuklarını dile getiren ikili yeni bir aşka yelken açtı.
İlişkilerine yeni dahil olan bir kadınla nişanlandıklarını dile getiren Jessica, “Bu kocamın yeni sevgilisi. Üçlü ilişki yaşıyoruz o benim de sevgilim. İşte benim hayatım” notunu ekledi.
Jessica’nın yeni ilişkisine yönelik itirafından sonra sosyal medyadaki paylaşımı 4.8 milyon izlenmeye ulaştı.
Jessica’nın durumundan memnun olduğunu belirtmesine rağmen sosyal medya kullanıcıları ilişkilerine olumsuz eleştiriler yapmayı ihmal etmedi.
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Anahtar Kelimeler:
çok eşlilik
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