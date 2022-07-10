Sosyal medyada gündem yarattı! Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu: O benim de sevgilim

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Jessica ve Stephen Demarco çifti çok eşli ilişkileri sayesinde sosyal medyada fenomen olmayı başardı. TikTok’ta 765 bin takipçisi bulunan Jessica, genellikle sosyal medyada açık ilişkilerine dair özel hayatındaki detayları paylaşıyor.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDULAR

Geçtiğimiz aylarda üçlü ilişki ilişki yaşadıkları kadının kendilerini terk ettiğini ve acılarını birlikte unuttuklarını dile getiren ikili yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerine yeni dahil olan bir kadınla nişanlandıklarını dile getiren Jessica, “Bu kocamın yeni sevgilisi. Üçlü ilişki yaşıyoruz o benim de sevgilim. İşte benim hayatım” notunu ekledi.

Jessica’nın yeni ilişkisine yönelik itirafından sonra sosyal medyadaki paylaşımı 4.8 milyon izlenmeye ulaştı.