Sosyal medyada gündem yarattılar! Yaşına kimse inanmadı... “Hangisi annesi, hangisi kızı?”

22 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşımlarla bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşen Joleen Diaz, gerçek yaşının 45 olduğunu açıkladıktan sonra takipçisi sayısı bir anda artmaya başladı. İki çocuk annesi olan Diaz, kendisinden yaşça küçük erkeklerin sosyal medyadan sürekli olarak mesaj attıklarını ve sevgili olmak istediklerini dile getirdi. Sosyal medyadan gelen iltifatların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Diaz, “Sadece kendime bakıyorum ve sağlıklı bir şekilde yaşıyorum” diye konuştu.