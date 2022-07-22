Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem yarattılar! Yaşına kimse inanmadı... “Hangisi annesi, hangisi kızı?”

Sosyal medyada gündem yarattılar! Yaşına kimse inanmadı... “Hangisi annesi, hangisi kızı?”

22.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki Joleen Diaz isimli bir kadın kızıyla yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede fenomen olmayı başardı. Gerçek yaşına kimsenin inanmadığını dile getiren Diaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından kızıyla karıştırıldığını söyledi.

22 yaşındaki kızıyla yaptığı paylaşımlarla bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşen Joleen Diaz, gerçek yaşının 45 olduğunu açıkladıktan sonra takipçisi sayısı bir anda artmaya başladı. İki çocuk annesi olan Diaz, kendisinden yaşça küçük erkeklerin sosyal medyadan sürekli olarak mesaj attıklarını ve sevgili olmak istediklerini dile getirdi. Sosyal medyadan gelen iltifatların kendisini mutlu ettiğini dile getiren Diaz, “Sadece kendime bakıyorum ve sağlıklı bir şekilde yaşıyorum” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabından son olarak kızıyla beraber çekilen bir fotoğrafını paylaşan Diaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu.
Sosyal medya kullanıcıları ikilinin güzelliğini öven paylaşımlarına, “Hangisi annesi, hangisi kızı?” yorumunu yaptı.
Bir diğer kullanıcı ise, “Bir saniye paylaşıma iki kez bakmak zorunda kaldım. Bu gerçekten senin kızın mı?” yorumuyla şaşkınlığını dile getirdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymun saldırısına uğradı

Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymun saldırısına uğradı

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Erotik siteden bile yasaklandı

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Erotik siteden bile yasaklandı

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

İlginizi Çekebilir

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Şoke eden itiraf! Binlerce sterlin harcıyormuş

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

İçine giren her şeyi saniyesinde öldürüyor

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.