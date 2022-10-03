Sosyal medyadaki pozu tepki çekti! Sokak ortasında şortunun fermuarını açıp poz verdi

Sosyal medyada yaklaşık 498 bin takipçisi bulunan Apollonia Llewellyn isimli fenomen yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki fenomen isim son paylaşımında New York’ta bir sokakta poz verdi. Kot şortunu beyaz bir üstle kombinleyen Apollonia Llewellyn pozunu daha seksi hale getirmek için şortunun fermuarını açmayı tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya paylaşımına Llewellyn, “New York yaşamı” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine fenomen isme tepkiler de geldi. Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin fotoğrafında gereksiz bir şekilde frikik verdiğini savundu.