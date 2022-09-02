Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyadan isyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Sosyal medyadan isyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

02.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Mz. Dani isimiyle bilinen fenomen isim estetik cerrahi işlemleri için 50 bin dolar (yaklaşık 911 bin TL) harcadıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini dile getirdi. Çocukluğundan beri bir Barbie bebeğe dönüşmek istediğini ifade eden kadın estetik prosedürlerinin sonrasında erkeklerin ona karşı bakışının değiştiğini söyledi.

Sosyal medyada 600 bini aşkın takipçisi bulunan Mz. Dani, ergenlik döneminde dış görüntüsü nedeniyle yaşıtları tarafından dışlandığını ve özgüvenini kaybettiğini anlattı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Mz. Dani özgüvenini geri kazanmak için defalarca estetik prosedürler için bıçak altına yattı. Estetik uygulamaların sonrasında dış görünüşünün dikkat çekici hale geldiğini söyleyen Mz. Dani, erkeklerin ona gerçek bir insan gibi davranmadığını anlatarak sosyal medyadan isyan etti.

“BENİ NESNELEŞTİRİYORLAR”

Çocukluk döneminden itibaren Barbie bebeklere özel bir ilgisi olduğunu dile getiren Mz. Dani, ilk olarak yüzünü daha simetrik hale getirmek için işlemler yaptırdı. Sonrasında ise kısa sürede estetik bağımlısına dönüşen Mz. Dani defalarca ameliyat oldu.
Estetik prosedürleri nedeniyle insanların kendisine olan bakışının değiştiğini söyleyen Mz. Dani, “Benim aşk hayatım son derece zor. Erkekler beni nesneleştiriyorlar. Bana oyuncak gözüyle bakıyorlar. Beni tanımadan sadece dış görünüşüme göre yargılıyorlar ve bu durum benim canımı çok sıkıyor. Bir erkeğin beni ben olduğum için tanımak istemesi çok nadirdir.” dedi.
Sosyal medyadaki takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldığını ifade eden Mz. Dani, “Yorumlarda beni bu dünyanın dışında ve tamamen çarpıcı olarak nitelendiriyorlar. Barbie, tüm genç kızların benzemeye çalıştığı nihai kraliçe. Onunla çocukken oynuyoruz ve onun gibi mükemmel olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi ise yetişkin bir kadın olarak sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim” ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar

Tribünde seks skandalı! 'Faul' yapınca oyundan atıldılar

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

İlişkilerini yıllarca sakladılar! Amcası olarak tanıttı ama...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Yanlışlıkla kovanı kesti! 20 bin kez sokulup 30 arı yutunca...

Sokağı kan gölüne çeviren kaza! Eşine jest yapacaktı ama...

Sokağı kan gölüne çeviren kaza! Eşine jest yapacaktı ama...

İlginizi Çekebilir

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Bugün o kadar haklısınız ki... Egonuzu bastırmanız gerekebilir

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.