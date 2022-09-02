Sosyal medyadan isyan etti! “Sevgili bulmakta zorlanıyorum çünkü çok güzelim”

Sosyal medyada 600 bini aşkın takipçisi bulunan Mz. Dani, ergenlik döneminde dış görüntüsü nedeniyle yaşıtları tarafından dışlandığını ve özgüvenini kaybettiğini anlattı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Mz. Dani özgüvenini geri kazanmak için defalarca estetik prosedürler için bıçak altına yattı. Estetik uygulamaların sonrasında dış görünüşünün dikkat çekici hale geldiğini söyleyen Mz. Dani, erkeklerin ona gerçek bir insan gibi davranmadığını anlatarak sosyal medyadan isyan etti.

“BENİ NESNELEŞTİRİYORLAR”

Çocukluk döneminden itibaren Barbie bebeklere özel bir ilgisi olduğunu dile getiren Mz. Dani, ilk olarak yüzünü daha simetrik hale getirmek için işlemler yaptırdı. Sonrasında ise kısa sürede estetik bağımlısına dönüşen Mz. Dani defalarca ameliyat oldu.

Estetik prosedürleri nedeniyle insanların kendisine olan bakışının değiştiğini söyleyen Mz. Dani, “Benim aşk hayatım son derece zor. Erkekler beni nesneleştiriyorlar. Bana oyuncak gözüyle bakıyorlar. Beni tanımadan sadece dış görünüşüme göre yargılıyorlar ve bu durum benim canımı çok sıkıyor. Bir erkeğin beni ben olduğum için tanımak istemesi çok nadirdir.” dedi.