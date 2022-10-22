Sosyal medyanın arkasındaki gerçekliği gösterdi! Gerçek ve kurgulanmış bikinili pozlarını paylaştı... “Aldanmayın”

Sosyal medyada ünlülerinin ve modellerinin fotoğraflarının genellikle gerçeklikten uzak olduğu kullanıcıların yorumlarında ortaya çıkıyor. Sosyal medya fenomeni Karina Irby, tüm filtrelerin photoshop uygulamalarının benlik saygısına zarar vererek bambaşka bir görüntü yarattığına dikkat çekti. Avustralyalı fenomen isim sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik algısını reddederek takipçileriyle kendi doğal halini paylaştı.

TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

32 yaşındaki fenomen isim sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafların gerçekliğinin değiştirilmesinin kolaylığını sergiledi. Bir doğal bir diğer rötuşlu iki bikinili pozunu paylaşan Irby gönderisine “Aldanmayın! Mükemmel görünümler beni adeta mahvetti. Neden böyle görünmediğimi sorgulayıp durdum. Okula gittiğimde tam kapatıcı bir fondötenle bacaklarımı kapatırdım. Gördüğüm görüntülere benzemek için her şeyi yapardım. Artık kendimi olduğum gibi sevmeyi öğrendim. Bu gönderi 16 yaşındaki Karina ve bugün buna ihtiyacı olan herkes için” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımın sonrasında Irby adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu seviyorum ve her zaman gerçekliği ortaya çıkarttığınız için sizi seviyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Umarım bu neslin küçük kızları ve gençleri, benim neslimin kızlarından çok daha özgüvenli bir şekilde büyürler." yorumunu ekledi.