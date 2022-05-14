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Sosyal medyanın gündemine oturdu! Üçlü ilişki itirafı olay yarattı: Ailem bilse reddeder

14.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Priscilla Soares ve 28 yaşındaki Stephen Bolden uzun süredir bir ilişki yaşıyordu. Sosyal medyadan özel hayatlarına dair detayları paylaşan ikili ilişkilerinin ikinci yılında tepkilere neden olabilecek bir karar verdi. Çift, 2019 yılının başlarında bir başka kadını ilişkilerine davet ederek çok eşli bir yaşama adım attılar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde yaşayan çift, ilişkilerinin toplumsal kurallara uygun bir şekilde ilerlediğini söylerken bir anda hiç kimsenin beklemediği bir adım attı. Tek eşliliğe ilgisi olmadığını dile getiren Stephen’ın sevgilisini ikna etmesi üzerine çift, çok eşli bir ilişkiye geçti. 21 yaşındaki Pamela Dejesus’un kendilerine katılmasıyla tamamladıklarını hissettiklerini dile getiren çift, Instagram’da bulunan 10 bin takipçisiyle ilişkilerinin en özel anlarını paylaşıyorlar.

TAMAMEN FARKLI HAYAT TARZLARI

Son derece katı Katolik kurallara bağlı olan bir ailede büyütüldüğünü ve çocukluğundan beri en büyük hayalinin evlenip bir çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Priscilla, Stephen ile tanıştığında her şeyin bir anda değiştiğini belirtti.
Stephan’ın kendisinden farklı bir hayata tarzı olmasının başlarda onu zorladığını ancak zamanla kendisine ayak uydurmayı başardığını ifade eden Priscilla, yakın çevresinde Jak olarak tanınan sevgilisinin ısrarları sonucunda çokeşliliği kabul etti.
İlişkilerine Pamela’nın katılmasıyla beraber işlerin tahmin ettiğinden farklı bir boyuta geçtiğini ve toplumsal normları kafasından atmayı başardığını ifade eden Priscilla, “Jak bana karşı her zaman dürüst oldu. Onun tek eşli bir düzeni istemediğini biliyordum. Bizim ilişkimiz sırasında başka kadınlarla beraber oluyordu. Üç kişilik ilişkiden sonra her şey değişti. Ailem bunu öğrense beni reddeder” dedi.
Hayat felsefesinin istediği şeyleri elde etmek üzerine kurulu olduğunu ancak deneyimin kimseyi mutsuz etmemesi gerektiğini savunan Stephen, “ Her şeyi beraber yapıyoruz. Görmeyi hayal ettiğimiz ülkelere gidiyoruz. İnsanları da bu deneyimimize ortak ediyoruz. Ben ilişkimizdeki aileyi geçindiren, lider ve yaratıcı rolünü üstleniyorum. Priscilla ise ilişkimizin besleyen, yuvayı kuran, destekleyen ve sevecen enerjisini temsil ediyor” diye konuştu.
Sosyal medyadan kendilerine yapılan olumsuz eleştirileri dikkate almadıklarını belirten Priscilla, kimseyi umursamadıklarını ve ortak hayallerini gerçekleştirmek için adım atacaklarını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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