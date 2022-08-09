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  4. Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bikinisinin göğüs altı dekoltesi tepkilere neden oldu

Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bikinisinin göğüs altı dekoltesi tepkilere neden oldu

09.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 2.5 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Dasha Mart, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerinden tam not aldı. Mart, sosyal medyadan yaz tatilinden bir kesit sundu. Havuzun başında kahverengi bikinisiyle poz veren Mart’ın gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Sosyal medya fenomeni Dasha Mart, milyonlarca takipçisinin nefeslerini kesen yeni bir gönderisini paylaştı. Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Mart’ın bikini üstünün göğüs altı dekoltesi görenleri şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının günlük kullanım için uygun olmadığını düşündüğü kahverengi bikini takımıyla havuz başında çekilen pozlarını paylaşan Mart’ın gönderisine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Göğsünün altı kısmında pencereler bulunan bikinisiyle poz veren Mart, kombinini siyah bir güneş gözlüğüyle tamamladı. Mart’ın paylaşımında sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanı sıra dekoltesini fazla bulduğunu ifade eden yorumlarda da bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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