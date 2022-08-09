Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Bikinisinin göğüs altı dekoltesi tepkilere neden oldu

Sosyal medya fenomeni Dasha Mart, milyonlarca takipçisinin nefeslerini kesen yeni bir gönderisini paylaştı. Sosyal medya hesabından sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Mart’ın bikini üstünün göğüs altı dekoltesi görenleri şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcılarının günlük kullanım için uygun olmadığını düşündüğü kahverengi bikini takımıyla havuz başında çekilen pozlarını paylaşan Mart’ın gönderisine kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Göğsünün altı kısmında pencereler bulunan bikinisiyle poz veren Mart, kombinini siyah bir güneş gözlüğüyle tamamladı. Mart’ın paylaşımında sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumların yanı sıra dekoltesini fazla bulduğunu ifade eden yorumlarda da bulundu.