Squid Game 2. sezonundan ilk görseller paylaşıldı! Hayranlarının heyecanı tavan yaptı

İlk sezonuyla beğeni toplayarak tüm dünyada ilgi çeken Squid Game dizisinin yeni sezonu için hayranlarına müjde geldi. İlk sezonunun yayınlanmasının üzerinden 3 yıl gibi bir süre geçmişken Squid Game 2. sezon söylentileri dolaşmaya başladı. Netflix'in 2024 takviminde Squid Game'in yer alması ikinci sezon iddialarını güçlendirdi.
Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından paylaşılan görüntüler Squid Game hayranlarının heyecanını pekiştirdi. 2024 yılında ikinci sezonu yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümlerinden ilk kareler yayınlandı.