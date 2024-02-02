Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Squid Game 2. sezonundan ilk görseller paylaşıldı! Hayranlarının heyecanı tavan yaptı

    Squid Game 2. sezonundan ilk görseller paylaşıldı! Hayranlarının heyecanı tavan yaptı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 15:46 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Squid Game tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip. Öyle ki yapımın ikinci sezonu hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Squid Game 2. sezon yayın tarihi henüz kesinleşmese de yeni sezondan paylaşılan kareler bile hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

    İlk sezonuyla beğeni toplayarak tüm dünyada ilgi çeken Squid Game dizisinin yeni sezonu için hayranlarına müjde geldi. İlk sezonunun yayınlanmasının üzerinden 3 yıl gibi bir süre geçmişken Squid Game 2. sezon söylentileri dolaşmaya başladı. Netflix'in 2024 takviminde Squid Game'in yer alması ikinci sezon iddialarını güçlendirdi.


    Kesfet

    İLK GÖRSELLER GELDİ

    Netflix Türkiye'nin resmi X hesabından paylaşılan görüntüler Squid Game hayranlarının heyecanını pekiştirdi. 2024 yılında ikinci sezonu yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümlerinden ilk kareler yayınlandı.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Squid Game squid game 2 squid game 2 sezon
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İşte o ifadenin tüm detayları!

    İşte o ifadenin tüm detayları!

    Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

    Belediyede ahlaksız teklif! Skandalın faturası kesildi... "Dört gece yetmez, çok pahalısın"

    Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

    Kendisi 77 kocası 19 yaşında! Olay hamilelik...

    Kocasıyla üçlü ilişki ilanı verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

    Kocasıyla üçlü ilişki ilanı verdi! "Başvuranı görünce şaşkına döndük"

    Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

    Çıplak adam ağaçtan taksinin üzerine düştü

    Sosyal medya onu konuşuyor! Kimse yaşına inanamıyor

    Sosyal medya onu konuşuyor! Kimse yaşına inanamıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    "Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.