Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de zorbalık sahnesiyle dikkat çekmişti! Dizinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

"Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Dizideki başarısıyla merak konusu olan 25 yaşındaki genç oyuncu Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu.

"Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, dizideki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Doğal haliyle gündem olan Soytürk'ü gören bir kısım kullanıcılar, 'İyi ki yaptırmış, güzeldi daha da güzelleşmiş' yorumu yaparken bir kısmı da, doğal güzelliğin kalmadığını dile getirdi.