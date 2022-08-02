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Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de zorbalık sahnesiyle dikkat çekmişti! Dizinin Ekim'i Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali olay oldu

02.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde liseli iki öğrenciye arkadaşları tarafından yapılan zorbalık sahnesi izleyicileri kızdırmış, sahneye tepki gösteren birçok izleyici, "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullanmıştı. Dizideki Ekim rolüyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Rabia Soytürk'ün estetiksiz hali ortaya çıktı.

"Alparslan Büyük Selçuklu" dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran, şimdilerde "Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Dizideki başarısıyla merak konusu olan 25 yaşındaki genç oyuncu Rabia Soytürk, estetiksiz haliyle sosyal medyada gündem oldu.

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"Duy Beni" dizisinde 'Ekim' karakterini canlandıran Rabia Soytürk, dizideki performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Doğal haliyle gündem olan Soytürk'ü gören bir kısım kullanıcılar, 'İyi ki yaptırmış, güzeldi daha da güzelleşmiş' yorumu yaparken bir kısmı da, doğal güzelliğin kalmadığını dile getirdi.

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Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk
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