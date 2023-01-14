Stokları bitme noktasına gelen şırdan fiyatları yüzde 75 zamlandı! “Şırdan kıtlığı bekliyoruz”

Türkiye’nin pek çok noktasında severek tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdan stokları için adeta alarm verildi. Her koyundan 1 adet çıkması nedeniyle değerli olan şırdana ilgi gün geçtikçe artıyor. Günde 2 bin 500 canlı hayvanın kesildiği kentte günlük 7 bin 500'ün üzerinde şırdan, başka illerden getiriliyor. Talebin fazla olması, canlı hayvan kesiminin azalması nedeniyle şırdanın geçen yıl 20 lira olan fiyatı yüzde 75 artarak 35 liraya kadar çıktı.

'ELİMDE 1 MİLYON LİRA OLSA ŞIRDAN BULAMAM'

Güven Özgülbaş (58), 37 yıldır şırdan satışı yaptığını belirterek, "Şırdan fiyatları aldı başını gidiyor. Her gün şırdan yiyen müşteri artık kalmadı. Şırdan biraz daha böyle giderse kuyumcu vitrinlerinde sergilenecek. Tedariğinde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda elimde 1 milyon lira olsa şırdan bulamam. Parayla da artık bulamıyoruz" dedi.