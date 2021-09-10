YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Sübye nedir? Beğendili Sübye nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Sübye nedir? Beğendili Sübye nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

10.09.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beğendili sübye Cunda'da en çok tercih edilen sebzeler arasında yer alıyor. Beğendili sübye Ayvalık Cunda adasında öncelikli tadılacak mezelerin arasındadır. Ahtapota benzeyen sübyenin diğer adı da mürekkep balığıdır. Kalamar, Sübye ve Ahtapot aynı familyadan deniz ürünleridir. İşte beğendili sübye tarifi...

Ayvalık Cunda adasında yenilecek mezelerin arasında, restoranların meze bölümünde yer alan beğendili sübye yapmak için sübyelerin ayıklanması gerekir. Sübye kalamar ile karıştırılan bir deniz böceği türüdür. Sübyenin rengi kirli sarı, siyah şeritleri ile kahverengine çalar. İşte beğendili sübye tarifi...

SÜBYE NEDİR?

Diğer adı mürekkep balığı olan sübye şeritler ya da halkalar halinde kesilerek mercan, çipura karagöz gibi balıkların avında kullanılır. Eti sert olan sübye iğneden kolay kolay çıkmaz ve balıklar da bu şekilde kolaylıkla tutulur.
Sübye aynı zamanda tatlılarda da kullanılır. Pirinç sübye olarak isimlendirilen bu ürün kıvamı en iyi vermesi ile tercih edilir.
Sübye bilinen bir diğer çeşidi de sübye şerbeti. Sübye şerbeti kavun çekirdeği şerbeti olarak da bilinir. Bu lezzet yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifi. Sübye şerbeti için kavun çekirdeklerinin güneşte kurutulması gerekir.

BEĞENDİLİ SÜBYE NASIL YAPILIR?

BEĞENDİLİ SÜBYE NASIL YAPILIR?
Sübyeleri ayıklayın. Sonrasında defneyaprağı ve şaraplı suda haşlayın. Ardından kese gibi olan kısmına karides ve beğendi koyun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Canlı yayında Seren Serengil'e ateş püskürdü! "Hasta mısın sen? Kolpacı! "

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Olay oldu! "Deniz Seki gitmiş yerine estetik faciası gelmiş"

Lezzeti sırrında saklı! Bilenler sıraya giriyor

Lezzeti sırrında saklı! Bilenler sıraya giriyor

Parmigiana nasıl yapılır?

Parmigiana nasıl yapılır?

Fıstık gibi kebap! İçindekini kimse tahmin edemiyor

Fıstık gibi kebap! İçindekini kimse tahmin edemiyor

Beğendili Sübye nasıl yapılır?

Beğendili Sübye nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.