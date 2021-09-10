Sübye nedir? Beğendili Sübye nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Ayvalık Cunda adasında yenilecek mezelerin arasında, restoranların meze bölümünde yer alan beğendili sübye yapmak için sübyelerin ayıklanması gerekir. Sübye kalamar ile karıştırılan bir deniz böceği türüdür. Sübyenin rengi kirli sarı, siyah şeritleri ile kahverengine çalar. İşte beğendili sübye tarifi...

SÜBYE NEDİR?

Diğer adı mürekkep balığı olan sübye şeritler ya da halkalar halinde kesilerek mercan, çipura karagöz gibi balıkların avında kullanılır. Eti sert olan sübye iğneden kolay kolay çıkmaz ve balıklar da bu şekilde kolaylıkla tutulur.

Sübye aynı zamanda tatlılarda da kullanılır. Pirinç sübye olarak isimlendirilen bu ürün kıvamı en iyi vermesi ile tercih edilir.

Sübye bilinen bir diğer çeşidi de sübye şerbeti. Sübye şerbeti kavun çekirdeği şerbeti olarak da bilinir. Bu lezzet yüzyıllar öncesinden gelen bir Ege tarifi. Sübye şerbeti için kavun çekirdeklerinin güneşte kurutulması gerekir.