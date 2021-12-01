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Şükran Ovalı ile Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela kocaman oldu! Güzelliğini annesinden almış

01.12.2021 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile başarılı oyuncu Şükran Ovalı çiftinin kızı Mihran Ela kocaman oldu. Annesine olan benzerlikle dikkat çeken oyuncunun kızı tatlılığı ile oyuncunun takipçilerinin gönlünü çaldı.

Şu sıralar Karagümrük Futbol Kulübünde top koşturan Caner Erkin ile başarılı oyuncu Şükran Ovalı’nın kızları Mihran Ela kocaman oldu.

Asena Atalay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra aşkı Şükran Ovalı'da bulan Erkin, bir kız babası oldu. Çift kızlarına Mihran Ela adını verirken, Ovalı sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

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Kızını ve eşini sık sık takipçileri için paylaşan Ovalı, "nazar boncuğu emojisi" koymayı ise ihmal etmiyor. Oyuncunun kızını görenler benzerlik karşısında şaşkınlık yaşarken, tatlılığı ise herkesin dikkatini çekiyor.

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ŞÜKRAN OVALI VE KIZININ BENZERLİĞİ

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızları Mihran Ela, kocaman kız oldu. Gözlerden uzak büyüyen Mihran Ela'yı annesi Ovalı, sosyal medyadan paylaşıyor.

İkilinin kızını görenler, anneye olan benzerliğini gündeme getirdi. Şükran Ovalı'ya benzeyen Mihran Ela, babasına ise oldukça düşkün.

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Caner Erkin'in boşandığı eşi Asena Atalay'dan "Çınar" adında da bir oğlu bulunuyor.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

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Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
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Anahtar Kelimeler:
Şükran Ovalı Caner Erkin
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