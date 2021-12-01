Şükran Ovalı ile Caner Erkin çiftinin kızı Mihran Ela kocaman oldu! Güzelliğini annesinden almış

Şu sıralar Karagümrük Futbol Kulübünde top koşturan Caner Erkin ile başarılı oyuncu Şükran Ovalı’nın kızları Mihran Ela kocaman oldu.

Asena Atalay'dan boşandıktan kısa bir süre sonra aşkı Şükran Ovalı'da bulan Erkin, bir kız babası oldu. Çift kızlarına Mihran Ela adını verirken, Ovalı sık sık sosyal medya üzerinden paylaşım yapıyor.

Kızını ve eşini sık sık takipçileri için paylaşan Ovalı, "nazar boncuğu emojisi" koymayı ise ihmal etmiyor. Oyuncunun kızını görenler benzerlik karşısında şaşkınlık yaşarken, tatlılığı ise herkesin dikkatini çekiyor.

ŞÜKRAN OVALI VE KIZININ BENZERLİĞİ

Caner Erkin ve Şükran Ovalı'nın kızları Mihran Ela, kocaman kız oldu. Gözlerden uzak büyüyen Mihran Ela'yı annesi Ovalı, sosyal medyadan paylaşıyor.

İkilinin kızını görenler, anneye olan benzerliğini gündeme getirdi. Şükran Ovalı'ya benzeyen Mihran Ela, babasına ise oldukça düşkün.

Caner Erkin'in boşandığı eşi Asena Atalay'dan "Çınar" adında da bir oğlu bulunuyor.