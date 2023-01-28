Süper Lig'de transferler peş peşe! İşte ara transfer döneminde şu ana dek atılan imzalar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, kulüpler 12 Ocak tarihinde başlayan ve 8 Şubat'ta sonlanacak olan ikinci transfer ve tescil döneminde kadrolarını güçlendirmek için birçok isim ile sözleşme imzaladı.

Oldukça hareketli geçen ara transfer döneminde birçok Süper Lig ekibi kadrolarını yeni ismilerle güçlendirdi. Peki hangi ekip hangi ismi kadrosuna kattı?

İŞTE ŞU ANA KADAR ATILAN İMZALAR...