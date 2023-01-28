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Süper Lig'de transferler peş peşe! İşte ara transfer döneminde şu ana dek atılan imzalar...

28.01.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekipleri saha içinde ettikleri mücadelenin yanında saha dışında da transferde kıyasıya bir rekabet içerisinde. 12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer döneminde kadrolarını birçok yeni ismi katarak güçlendiren dev kulüpler temaslarını sürdürüyor. Peki Süper Lig'de şu ana kadar hangi takım hangi ismi kadrosuna kattı? İşte ara transferde atılan imzalar...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, kulüpler 12 Ocak tarihinde başlayan ve 8 Şubat'ta sonlanacak olan ikinci transfer ve tescil döneminde kadrolarını güçlendirmek için birçok isim ile sözleşme imzaladı.

Oldukça hareketli geçen ara transfer döneminde birçok Süper Lig ekibi kadrolarını yeni ismilerle güçlendirdi. Peki hangi ekip hangi ismi kadrosuna kattı?

İŞTE ŞU ANA KADAR ATILAN İMZALAR...

MUSTAFA PEKTEMEK

MUSTAFA PEKTEMEK

Kayserispor > Eyüpspor

ALEXANDRU EPUREANU

ALEXANDRU EPUREANU

Medipol Başakşehir > Ümraniyespor


ADEM LJAJIC

ADEM LJAJIC

Kulüpsüz > Fatih Karagümrük

YUSUF ERDOĞAN

YUSUF ERDOĞAN

Trabzonspor > Adana Demirspor

ANDREA BERTOLACCI

ANDREA BERTOLACCI

Kayserispor > Fatih Karagümrük

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