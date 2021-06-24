Survivor 202'de final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan toplamda 4 yarışmacı kalırken, bu yılın şampiyonun kim olacağı merak edilmeye başlandı. Finale çok az bir süre kala diğer merak edilen konu ise finalin nerede yapılacağı oldu. Peki Survivor 2021 finali ne zaman? Survivor finali nerede gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...
Survivor finali ne zaman ve nerede gerçekleştirilecek?
Fenomen yarışmada büyük finale çok kısa bir süre kala nefesler tutuldu.
Yayınlandığı her gün büyük izlenme oranları yakalayan yarışmanın finali için geri sayım başlarken ne zaman ve nerede gerçekleşeceği merak konusu oldu.
Dün akşam yayınlanan bölümünde Aleyna, Ayşe ve Poyraz arasında gerçekleştirilen son oyunda Poyraz iki güçlü kadının arkasında kaldı.
Ancak mavi takımın açığını ise Ayşe kapattı. Aleyna ile yarışan ayşe sergilediği performans ile yarı finaldeki koltuğunu sağlamlaştırdı.
SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
TV8'in sevilen yarışmasının yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, büyük finali ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.
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