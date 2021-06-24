Survivor 202'de final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan toplamda 4 yarışmacı kalırken, bu yılın şampiyonun kim olacağı merak edilmeye başlandı. Finale çok az bir süre kala diğer merak edilen konu ise finalin nerede yapılacağı oldu. Peki Survivor 2021 finali ne zaman? Survivor finali nerede gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...