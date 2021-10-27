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  4. Survivor Aleyna Çalışkan açıldıkça açıldı! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor!

Survivor Aleyna Çalışkan açıldıkça açıldı! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor!

27.10.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 kadrosunda yarışarak geniş kitlelerce tanınan Aleyna Çalışkan, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla akılları baştan alıyor.

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden giren fakat son haftalara kadar kalmayı başaran Aleyna Çalışkan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla nefes kesiyor.

İŞTE ALEYNA ÇALIŞKAN'IN BEĞENİ YAĞAN POZLARI:

Survivor yarışmasında Uğurtan Dora ile girdiği tartışmalarla akıllarda kalan Aleyna Çalışkan, Survivor macerasıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi bulunan Çalışkan, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Bir dönem adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodularına karışan Çalışkan, iddialarla ilgili sessizliğini korumuştu.
1998 doğumlu güzel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyor.
Çalışkan'ın ayrıca Türkiye fitness birinciliği de bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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