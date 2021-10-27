Survivor Aleyna Çalışkan açıldıkça açıldı! Bikinili pozlarına beğeni yağıyor!

Survivor 2021 kadrosuna yedeklerden giren fakat son haftalara kadar kalmayı başaran Aleyna Çalışkan, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla nefes kesiyor.

Survivor yarışmasında Uğurtan Dora ile girdiği tartışmalarla akıllarda kalan Aleyna Çalışkan, Survivor macerasıyla sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi bulunan Çalışkan, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir dönem adı Batuhan Karacakaya ile aşk dedikodularına karışan Çalışkan, iddialarla ilgili sessizliğini korumuştu.