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Survivor Berna Keklikler, iddialı pozlarıyla Instagram'ı yıktı!

21.09.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2017 sezonunda yarışarak tüm dikkatleri üzerine çeken 32 yaşındaki Berna Keklikler, cesur pozlarıyla sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Eski yarışmacının pozlarına, yorum ve beğeni yağıyor.

Survivor 2017 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Berna Keklikler, Instagram paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmadan sonra, sosyal medya fenomenliğine soyunan Keklikler, çeşitli markalarla işbirliği de yapıyor.

İŞTE BERNA KEKLİKLER'İN İDDİALI POZLARI:

Survivor 2017'de sezonun en dikkat çeken yarışmacılarından olan Berna Keklikler, şimdilerde cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunan eski Survivor yarışmacısı, başta kozmetik ve giyim markaları olmak üzere, birçok firmayla işbirliği yapıyor.
Düzgün fiziğiyle her giydiğini yakıştıran Keklikler, 1.76 boyunda ve 61 kilo.
1989 yılında Almanya'da doğan fenomen, Almanya'da katıldığı bir güzellik yarışmasında derece alarak şöhret kapısını aralamıştı.
Üniversite eğitimini ekonomi üzerine alan Keklikler, fitness ve yüzme sporlarıyla da ilgileniyor.
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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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