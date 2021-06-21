Survivor finali nerede yapılacak? Survivor finali hangi ülkede?

En zorlu parkur yarışmalarından biri olan Survivor, yıllardır TV 8 ekranlarında reyting rekorları kırıyor. Survivor 2021 sezonunun kazananının belli olmasına çok az bir süre kala, hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük bir heyecan içinde. Survivor yarışmacılarından biri olan İsmail Balaban, yarı finaldeki yerini garantilerken, diğer yarışmacılar arasında bir eleme daha yapılacak ve finale kalan son kişiler netlik kazanacak. Peki, Survivor finali hangi ülkede yapılacak?