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Survivor finali nerede yapılacak? Survivor finali hangi ülkede?

21.06.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin fenomen yarışmalarından biri olan Survivor her sene nefes kesiyor! Karşılıklı iki takımın mücadelelerinin ardından Survivor adasında kalmayı başaran 5 yarışmacı arasından bir eleme daha yapılacak ve yarı finale çıkmaya hak kazanan dört kişi belli olacak. Survivor 2021’in bitimine az bir zaman kala tüm yarışmacılar parkurda kıyasıya bir mücadele verirken, ekran başındaki izleyiciler de elem heyecanı için nefesleri tuttu. Survivor finaline yaklaşırken, finalin nerede yapılacağı ise mer

En zorlu parkur yarışmalarından biri olan Survivor, yıllardır TV 8 ekranlarında reyting rekorları kırıyor. Survivor 2021 sezonunun kazananının belli olmasına çok az bir süre kala, hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük bir heyecan içinde. Survivor yarışmacılarından biri olan İsmail Balaban, yarı finaldeki yerini garantilerken, diğer yarışmacılar arasında bir eleme daha yapılacak ve finale kalan son kişiler netlik kazanacak. Peki, Survivor finali hangi ülkede yapılacak?

Survivor finali ne zaman?

Survivor 2021’de 6 aylık maratonda geriye 5 yarışmacı kaldı. Dora'nın elenmesinin ardından Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay yarı finale isimlerini yazdırmak için bekliyorlar. Survivor'da ilk yarı finale kalan isim İsmail olurken diğer 4 yarışmacı arasında bu hafta bir eleme daha gerçekleşecek.
Survivor final dörtlüsüne kalan isimlerin kesinleşmesinin ardından bu isimler yarı finale çıkacak. Survivor 2021'in yarı finali 24 Haziran Perşembe günü, finali ise 25 Haziran Cuma günü yapılacak.

Survivor finali nerede yapılacak?

Survivor finali nerede yapılacak?
İzleyenlerin heyecanla beklediği büyük Survivor finali ve yarı finali İstanbul’da gerçekleşecek. Survivor büyük finali geçtiğimiz yıl Galata Port'ta yapılmıştı. Bu seneki final yeri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Survivor’da son elemede kim gitti?

Survivor’da son elemede kim gitti?
Survivor 2021'de geçtiğimiz perşembe günü Dora elenmişti. Bireysel dokunulmazlık oyunlarının başlaması ile elemeler hız kazanırken, Mavi takımdan Ayşe ve Poyraz, Kırmızı takımdan Berkay, Aleyna, İsmail Survivor 2021’de geriye kalan beş isim oldu.
19 Haziran Cumartesi akşamı dokunulmazlığı kazanan Aleyna ise eleme potasına Ayşe'yi gönderdi. Survivor'dan elenen son isim sonrası ise yarı final heyecanı yaşanacak.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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