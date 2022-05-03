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Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi

03.05.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da hafızalara kazınan Sabriye Şengül geçirdiği estetik operasyonların ardından bambaşka biri oldu. Sabriye, şimdilerde sosyal medya paylaşımları dikkatleri üzerine çekiyor.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor'a damga vuran sempatik yarışmacı Sabriye Şengül'ün inanılmaz değişimi, takipçilerini mest etti.

CESUR POZLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Sabriye Şengül'ün son hali, gündem oldu.
Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali ağızları açık bıraktı.
Sabriye'nin yüzündeki değişiklik ise, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilen Şengül'ün pozlarına ise, beğeni ve yorum yağıyor.
Şengül'ün cesur pozları sosyal medyayı salladı.
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Anahtar Kelimeler:
Sabriye Şengül
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