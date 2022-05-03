Survivor Sabriye'nin cesur pozları şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor'a damga vuran sempatik yarışmacı Sabriye Şengül'ün inanılmaz değişimi, takipçilerini mest etti.

Survivor'a 2017 ve 2019 yıllarında adından epeyce bahsettiren Sabriye Şengül'ün son hali, gündem oldu.

Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali ağızları açık bıraktı.

Sabriye'nin yüzündeki değişiklik ise, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilen Şengül'ün pozlarına ise, beğeni ve yorum yağıyor.