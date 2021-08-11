Survivor Sabriye Şengül bambaşka biri oldu! Estetik furyasına o da katıldı!

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da daha önce yarışan başarılı sporcu Sabriye Şengül, yarışma sonrasında da sosyal medyada aktif olmaya devam ediyor. Şengül, Survivor'da rakip arkadaşlarıyla ve özellikle takım arkadaşı Berna ile yaptığı tatlı atışmalarla biliniyordu. Başarılı sporcu kendini adeta baştan yarattı.

SURVİVOR SABRİYE SON HALİYLE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI!

Survivor'da 2017 ve 2018 yıllarında yarışan sevilen yarışmacı ve kickboksçu Sabriye Şengül'ün, yarışma sonrasındaki hayatı da sıkça merak ediliyor.

Yarışmada rakip arkadaşlarıyla ettiği eğlenceli rekabet ve izleyenleri güldüren konuşmalarıyla bilinen karma dövüş sanatçısı Sabriye Şengül'ün yarışma sonrasında geçirdiği estetiklerle birlikte son hali görenleri şaşkına uğrattı.

Yarışmada özellikle takım arkadaşı Berna ile ettiği rekabet ile bilinen başarılı sporcu yarışma sonrası adeta bambaşka biri oldu.

ESTETİK FURYASINA O DA KATILDI Boks ve Kickboks'ta 3 adet Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül son olarak kafes dövüşünde rakibi Denise Kielholtz'a 32 saniyede yenilmesiyle konuşulmuştu. Survivor yarışmacılarının katıldığı estetik furyasına o da dahil oldu.