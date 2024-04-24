Survivor Yunanistan birleşme partisi dillere düştü! "Acun abi bizimkiler gariban mi?"

Survivor All Star'ın birleşme partisi geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt'un katılımıyla gerçekleşti.

Son yılların en sakin geçtiği düşünülen birleşme partisi sosyal medyada da gündeme geldi. Daha önce de konuşulan Survivor Yunanistan'a ise gözler çevrilince sosyal medya karıştı.

Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden görüntüler dikkat çekti.



