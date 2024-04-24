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Survivor Yunanistan birleşme partisi dillere düştü! "Acun abi bizimkiler gariban mi?"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.04.2024 07:13
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Survivor All Star konuşulurken sık sık Survivor Yunanistan ile de kıyaslanıyor. Son olarak iki yarışmada da birleşme partisi oldu ve Türk seyirciler nedense Yunanistan'ın partisini daha iyi buldu. İşte Acun Ilıcalı'ya yapılan sitemler...

Survivor All Star'ın birleşme partisi geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ve Okan Kurt'un katılımıyla gerçekleşti.

Son yılların en sakin geçtiği düşünülen birleşme partisi sosyal medyada da gündeme geldi. Daha önce de konuşulan Survivor Yunanistan'a ise gözler çevrilince sosyal medya karıştı.

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Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinden görüntüler dikkat çekti.

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Vitrin

"COĞRAFYA KADERDİR"

Yunan ekibinin eğlenceli anları Survivor Türkiye seyircisini kıskandırdı.

Survivor Yunanistan'da hazırlık süreci de tüm detaylarıyla verildi. O görüntüler de hızlıca sosyal medyanın diline düştü.

Acun Medya'nın paylaştığı görüntülere sosyal medyadan "Acun abi bizimkiler gariban mı?", "Acun bizi niye sevmedin?", "Bize düşen yine Demet Akalın" yorumları yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları...

İşte o yorumlardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
survivor all star sosyal medya Acun Ilıcalı
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